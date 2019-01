Francken "neemt akte" van voordracht Vlaams Belang-lijsttrekker Dries Van Langenhove ttr

10 januari 2019

12u15

Bron: belga 0 N-VA-Kamerlid Theo Francken wil nog niets kwijt over zijn plaats op de N-VA-lijst in mei, maar "heeft goed gerust en zit vol energie voor de verkiezingen". Over zijn gloednieuwe concurrent in Vlaams-Brabant, Vlaams Belang-lijsttrekker Dries Van Langenhove, wil de N-VA'er niet veel kwijt. "Ik neem daar akte van. Zij zijn het Vlaams Belang, wij zijn de N-VA, en ik zal de realisaties van N-VA verdedigen op elke markt en in elke huiskamer."

Ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken was deze voormiddag te gast in de Senaat voor de voorstelling van het nieuwe boek van MR-Senator Alain Destexhe, over de migratieproblematiek. Hij reageerde er ook kort op de kersverse Vlaams Belang-lijsttrekker in Vlaams-Brabant, de oprichter van het radicaal-rechtse Schild & Vrienden Dries Van Langenhove. Hij wordt zo waarschijnlijk de rechtstreekse concurrent van Francken.



"Ik neem daar akte van, veel meer heb ik daar niet over te zeggen", klonk het. De N-VA'er zit in elk geval "vol energie" voor de kiescampagne. "Ik heb goed gerust", zei hij. "Ik zal de realisaties van N-VA op vlak van veiligheid, migratie en economie verdedigen op elke markt en in elke huiskamer."

Verkiezingen

Francken was tegelijkertijd niet mals voor zijn voormalige federale collega's. "Ik kijk vol vertrouwen naar de verkiezingen, het is alleen spijtig dat ze niet wat vroeger zijn. Er waren partijen die zeiden dat er chaos zou komen als er vervroegde verkiezingen zouden zijn, maar als ik kijk naar het bizar politiek schouwspel van de voorbije dagen, dan denk ik dat die chaos er nu al is. Ik kan alleen maar vaststellen dat die partijen schrik hebben van de kiezer."

Over zijn eigen plaats op de N-VA-lijsten, Vlaams, federaal of Europees, wil de N-VA'er nog niets kwijt. "De lijsten worden op 9 februari definitief goedgekeurd. Maar waar ik ook zal staan, ik zal mij smijten met alles wat ik heb.”

Bekijk ook: