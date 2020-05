Francken nadat Brussel rijstrook Wetstraat schrapt voor fietspad: “Kloof met Vlaanderen wordt alsmaar groter, vroeg of laat leidt dit tot een breuk” TT

05 mei 2020

12u35 0 In de Brusselse Wetstraat zijn afgelopen nacht de werken begonnen waarbij een van de vier rijstroken wordt geschrapt voor een breed fietspad. In heel het Brussels Gewest wil minister Elke Van den Brandt (Groen) 40 kilometer aan nieuwe fietspaden aanleggen. Op die manier wil de regering het fietsen promoten en het openbaar vervoer tijdens de afbouw van de lockdownmaatregelen ontlasten. N-VA-Kamerlid Theo Francken ziet het met lede ogen aan, zo blijkt op Twitter.

“De helden van de nacht werken aan een nieuw fietspad op de Wetstraat,” tweette Elke Van den Brandt vannacht bij een filmpje over de start van de heraanleg. Die kadert in het plan van de Brusselse regering om het fietsen in en rond de hoofdstad fors te promoten tijdens de versoepeling van de coronamaatregelen. Ook op andere invalswegen en verkeersassen zijn nieuwe, al dan niet tijdelijke, fietspaden gepland. Zo zullen er ook op de drukke Keizer Karellaan, de verlenging van de E40 uit het westen, rij- of parkeerstroken sneuvelen in ruil voor bredere en comfortabelere fietspaden.

“Uit onderzoek blijkt dat veel pendelaars het openbaar vervoer het liefst willen ruilen voor de fiets, mits voldoende infrastructuur. Wij gaan in op die vraag: we plannen per direct maar liefst 40 km extra fietspad in de hoofdstad, en we roepen Brusselaars op de fiets te nemen”, zei Van den Brandt eerder over de plannen. “Deze fase van de exitstrategie stelt ons voor grote uitdagingen. Radicale beslissingen zijn dan ook nodig, om te zorgen dat iedereen zich in veiligheid en met voldoende afstand kan verplaatsen.”



Maar dat er rijstroken moeten sneuvelen in ruil voor fietspaden, stemt niet iedereen vrolijk. N-VA-Kamerlid Theo Francken stelt op Twitter naar eigen zeggen vast dat “groen-links vastberaden is om Brussel terug aan de Brusselaars te geven, hun goed recht. Met telewerken en verdere decentralisatie moeten we dat maar laten gebeuren. Bye bye Belgium.” Francken gaat verder en stelt dat “de kloof tussen Brussel en Vlaanderen, maar zeker ook Vlaams-Brabant”, “alsmaar groter" wordt. “Vroeg of laat leidt dit tot een breuk”, denkt hij.

“Doodgravers van Brussel”

Lorin Parys, Vlaams parlementslid voor N-VA, vreest dan weer voor extra files. “Als u binnenkort terug gaat werken in Brussel en zich afvraagt wie u moet bedanken voor die extra file?”, verwijst hij naar Van den Brandt. En hetzelfde geluid overigens bij MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. “Aangezien u geen geloofwaardige alternatieve oplossing biedt voor pendelaars, zal het aantal auto’s niet afnemen”, zegt hij. “Met één rijstrook minder verhoogt u dus de files en vervuiling! Het dogmatisme en de onvoorbereidheid zullen de doodgravers van Brussel zijn.”

“Kwade wil”

Franckens collega-Kamerlid Sammy Mahdi (CD&V) reageert dan weer verbaasd op de stelling van de N-VA’er. “Van een fietsstrook op de Wetstraat een strijd tussen Brussel en Vlaanderen maken? Dan ben je gewoon van kwade wil”, klinkt het.

Opvallend is dat ook Cieltje Van Achter, Brussels parlementslid en ondervoorzitter van N-VA, wel tevreden lijkt met de nieuwe plannen van Van den Brandt. “De Brusselse fietsinfrastructuur is zo slecht, dat we juichen voor elke kilometer extra fietspad”, zegt ze.

De Brusselse fietsinfrastructuur is zo slecht, dat we juichen voor elke extra km fietspad. Ik juich ook, zoals de vele Brusselaars die al te lang meer veilige fietspaden vragen, want we zijn er nog lang niet... Morgen discussie in parlement met minister @elkevdbrandt over de 40km https://t.co/75FSkaO1Z2 Cieltje Van Achter(@ CieltjeVAchter) link