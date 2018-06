Francken na vorming menselijke ketting: "Wansmakelijk dat de dood van een kind zo wordt gerecupereerd" bvb

03 juni 2018

07u00

Bron: Belga 599 In Gent hebben een driehonderdtal actievoerders zaterdagavond een ketting van mensen en kinderkleren gevormd, om rechtvaardigheid te eisen voor Mawda, het meisje dat werd doodgeschoten tijdens een politieachtervolging in Bergen.

De actie viel samen met een campagnebezoek van de N-VA aan Gent van Theo Francken, Jan Jambon en Geert Bourgeois. De betogers stellen dat de partij aan "racistische haatzaaierij" doet, maar ze wilden geen confrontatie met de politici.

De mensenketting werd gesteund door een dertigtal sociale organisaties. Ze eisen onder meer een onafhankelijk onderzoek naar de dood van Mawda, de onmiddellijke stopzetting van uitwijzingen en de sluiting van de gesloten asielcentra, de regularisatie van alle mensen zonder papieren en de systematische veroordeling van racistische uitspraken en geweld.

Volgens de actievoerders weigeren Francken als staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en Jambon als minister van Binnenlandse Zaken enige verantwoordelijkheid op te nemen. "Erger, ze blijven volop vasthouden aan een onmenselijk uitwijzingsbeleid en de jacht op migranten. Voor N-VA-leider Bart De Wever zijn de ouders zelfs schuldig aan de dood van hun dochtertje", stellen de organisatoren.

"Wansmakelijk"

De N-VA voelde zich niet aangesproken door de actie maar betreurde dat de organisatoren vroegen om kinderkledij mee te brengen. "Ik vind dat bijzonder wansmakelijk, dat de dood van een kind zo wordt gerecupereerd", zei Francken aan de VRT. De bustoer van de partij deed zaterdag Oostende, Brugge, Roeselare, Kortrijk en Gent aan, en moest de lokale afdelingen ondersteunen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

"Het is vooral wansmakelijk dat een kind een politiekogel door het hoofd krijgt bij een operatie tegen vluchtelingen, en dat een meisje van twee nooit kleren zal dragen groter dan 104 centimeter", zegt mede-organisator Thomas Weyts van Solidair Gent. "We willen geen confrontatie met Francken of Jambon. We willen gewoon dat ze opstappen. We proberen duidelijk te maken dat we aan de jacht op vluchtelingen, racisme en haat geen boodschap hebben."

De actie en het campagnebezoek verliepen zonder incidenten. De twee groepen kwamen niet in contact met elkaar.