Francken: “N-VA is bestuurspartij die bereid is tot compromissen” SVM

06 november 2019

23u25

Bron: Belga 0 “Een paars-groene regering zou slecht zijn voor Vlaanderen en N-VA is een bestuurspartij die bereid is tot compromissen.” Die boodschap had N-VA-Kamerlid Theo Francken vanavond voor een publiek van Jong N-VA-studenten (en journalisten) tijdens een lezing in Antwerpen. Francken leek de deur voor paars-geel niet volledig dicht te doen, maar benadrukte dat zijn partij communautaire eisen op tafel zal blijven leggen.

Dat koning Filip aan PS-voorzitter Paul Magnette een informateursopdracht heeft gegeven, zat er volgens Francken aan te komen. “Men zal nu verkennen of paars-groen mogelijk is”, stelt hij. “Als dat er zou komen, zou dat slecht zijn voor Vlaanderen op het vlak van onder meer migratie en economie. De mensen in Vlaanderen hebben daar ook niet voor gestemd.” Francken stipte ook aan dat met N-VA en Vlaams Belang de twee grootste partijen van het land niet vertegenwoordigd zouden zijn in die formule.

Volgens Francken klopt de perceptie die hier en daar leeft dat N-VA niet (meer) beschikbaar zou zijn voor een federale regering in ieder geval niet. “Dat is intellectueel oneerlijk”, vindt hij. “Onze deur staat al open sinds de dag na de verkiezingen en er zijn al ernstige gesprekken geweest.”

N-VA zal echter wel het communautaire op tafel blijven leggen, al blijft Francken op de vlakte wat dat precies inhoudt. “Wij hebben een communautaire agenda, maar die is redelijk. Met een gewone meerderheid valt er al veel te doen of voor te bereiden.”