Francken (N-VA) haalt opnieuw uit naar VN-migratiepact en vergroot zo kloof met andere partijen kv

01 december 2019

05u12

Bron: Belga 0 Op het moment dat informateur Paul Magnette (PS) de politieke partijen dichter bij elkaar probeert te brengen, haalt N-VA-kopstuk Theo Francken vanuit Nederland nog eens scherp uit naar het VN-Migratiepact. Dat deed hij op het congres van Forum voor Democratie, de rechts-populistische partij van Thierry Baudet.

"We moeten de activistische rechters stoppen en het Marrakesh-pact niet uitvoeren", zei Francken volgens Het Nieuwsblad op Zondag. Daarmee vergroot Francken nog eens de kloof met de andere partijen, schrijft de krant.

"Soevereiniteit is vandaag een cruciaal begrip", zei Francken in zijn korte toespraak. Net als in zijn lezingen in de Vlaamse culturele centra schetste hij hoe "onze geliefde ngo's", "activistische rechters" en "internationale bureaucraten" het via rechtspraak en verdragen steeds moeilijker maken om een migratiebeleid te voeren, om bijvoorbeeld geredde bootvluchtelingen terug naar de Afrikaanse kust te brengen.



"Het Marrakesh-pact is een nieuwe aanslag op onze soevereiniteit, met de Verenigde Naties die zullen controleren of we het pact volgen", zei hij. "We moeten de activistische rechters stoppen en het Marrakesh-pact niet uitvoeren. We hebben mensen als Thierry Baudet en Derk Jan Eppink (Europees Parlementslid van FVD) nodig om daar een streep te trekken.”



N-VA is één van de tien partijen die met informateur Paul Magnette aan tafel zitten om een nieuwe regering te vormen. Die nieuwe regering moet in principe het VN-Migratiepact, dat ons land heeft ondertekend, uitvoeren.