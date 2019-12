Francken (N-VA): “De Franstaligen moeten opletten dat ze het zich in 2024 niet beklagen”

LH

23 december 2019

09u01

Bron: Sudpresse 14 In de Sudpresse-kranten blikt oud-staatssecretaris en N-VA-kopstuk Theo Francken terug op het voorbije jaar. Francken hoopt daarnaast nog altijd dat N-VA zal deel uitmaken van de volgende federale regering. “In 2024 moeten de Franstaligen niet klagen als de Vlaams-nationalistische partijen de meerderheid behalen”, waarschuwt hij ook.

“2019 was een heel moeilijk jaar”, aldus Francken, die verwijst naar de uitslag bij de verkiezingen van 26 mei en de heisa rond de humanitaire visa. Mechels gemeenteraadslid en Franckens partijgenoot Melikan Kucam zat meer dan acht maanden in de cel voor gesjoemel. “Ik ben nooit ergens van beschuldigd door justitie, maar mensen kunnen mij wel naïviteit verwijten. Ik heb wakker gelegen van de vraag hoe de mensen zouden reageren”, aldus Francken over de heisa.

“Frustratie over communautaire”

Francken legt ook uit dat hij niet verrast was door het succes van het Vlaams Belang bij de verkiezingen. “Ik had het gevoel dat ze zouden doorbreken. De N-VA stond sterk op vlak van migratie, maar ons standpunt was niet sociaal genoeg of we konden in elk geval niet communiceren over het onderwerp. Er is ook frustratie over het communautaire dat in de koelkast geplaatst werd. De aanslagen in 2016 hebben hun stempel gedrukt, de mensen praten er nog steeds over, ook over migratie, maar nooit over het klimaat.”

Over de stijgende populariteit van het Vlaams Belang zegt Francken dat peilingen “verkiezingswinnaars altijd versterken”. “Er is geen federale regering... Mensen zijn boos dat het Belang geen deel uitmaakt van de Vlaamse regering”, legt Francken verder uit.

Wie zichzelf een staatsman noemt, kan niet de hele tijd nee zeggen tegen onze institutionele eisen Theo Francken (N-VA)

Francken verklaart ook nog dat zijn partij “kandidaat blijft om deel uit te maken van een federale regering”. “Bouchez en Coens zijn informateurs. We zullen wel zien wat dat geeft.” Maar volgens Francken zou een scenario met het Vlaams Belang én zijn partij in de oppositie niet serieus zijn. “Ik zeg aan de Franstaligen om op te letten. In 2024 hoeven ze dan niet te klagen als de Vlaamse-nationalistische partijen de meerderheid behalen. Wie zichzelf een staatsman noemt, kan niet de hele tijd nee zeggen tegen onze institutionele eisen. Het is niet extremistisch om meer autonomie te vragen. Diegenen die zeggen dat ze van België houden, moeten niet met vuur spelen.

Meer over Theo Francken

politiek