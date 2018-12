Francken: "Michel had ingestemd met onthouding bij stemming over VN-pact in New York”, MR ontkent met klem TT

19 december 2018

Bron: Belga 0 Eerste minister Charles Michel had ingestemd met een onthouding van België bij de stemming over het VN-migratiepact in New York vandaag. Dat verklaart voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aan de RTBF. De MR van premier Michel ontkent die versie van de feiten met klem.

Voor de N-VA op zaterdag 8 december uit de regering stapte, legde voorzitter Bart De Wever de premier naar eigen zeggen nog een compromis voor: Michel gaat in naam van het parlement naar Marrakesh en België onthoudt zich later tijdens de stemming over het VN-migratiepact in New York. Maar dat voorstel viel op een koude steen, waarna de N-VA-regeringsleden ontslag namen.

Volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie (N-VA) wilde de premier dat compromis eigenlijk wel slikken, maar wilden coalitiepartners CD&V en Open Vld niet mee. "De premier heeft 'ok' gezegd, maar CD&V en Open Vld wilden niet", zei hij aan de RTBF.



Bij de partij van de premier ontkennen ze die versie van de feiten met klem. "Absoluut niet", reageerde MR-voorzitter Olivier Chastel. "Wij hebben het woord van België altijd willen respecteren, tot op het einde.”