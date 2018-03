Francken mag veroordeelde Syriëstrijder niet uitwijzen: "Wat moet ik dan wel doen?" Isolde Van Den Eynde

16 maart 2018

05u00 0 Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) mag een veroordeelde Syriëstrijder niet uitwijzen naar Marokko. "Hij loopt daar het risico gefolterd te worden. Je moet me dan wel eens uitleggen wat ik met die Syriëstrijders moet doen", zucht Francken in een videoboodschap.

Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) 'vlogt' tegenwoordig en dat zal hij doen tot de verkiezingen. In zijn eerste videoboodschap klaagt hij meteen over een recent arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Zijn diensten mogen een veroordeelde Syriëstrijder niet uitwijzen naar Marokko. De man loopt namelijk het risico op een onmenselijke behandeling daar. Het zogenaamde artikel 3 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dreigt te worden geschonden. "De gerechtelijke instanties maken het zo moeilijk om efficiënt beleid te voeren", zucht Francken - die zo opnieuw scherp is voor de rechters van de Raad.

Eerst en vooral: de man waar het over gaat is geen doetje. Bilal S.- geboren in België maar de Marokkaanse nationaliteit - vertrok begin september 2013 naar Syrië. Naar eigen zeggen wilde hij daar 'de toestand met eigen ogen waarnemen', maar de 35-jarige man sloot er zich aan bij een terreurgroep die later IS werd. Bij de terugkeer naar ons land liep hij tegen de lamp. Op 29 juli 2015 werd Bilal S. op het befaamde Zerkani-proces tegen jihadronselaars dan ook veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf met uitstel. Een kleine 2 jaar later, in juni 2017, kwam Bilal S. al vrij. En nog een half jaar later trok de Dienst Vreemdelingenzaken zijn verblijfsvergunning in, overhandigde hem een bevel om ons land te verlaten én gaf hem een inreisverbod. DVZ baseerde zich voor die beslissing onder andere op informatie van het Orgaan voor Dreigingsanalyse (OCAD) die hem dreigingsniveau 3 toedicht - een ernstige dreiging dus. Maar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen schorste die beslissing.

