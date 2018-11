Francken laat asielloket Dienst Vreemdelingenzaken sluiten na geval van agressie, na uur weer open TT ADN

27 november 2018

09u30

Bron: Belga, Twitter 31 Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft het asielloket van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in Brussel tijdelijk laten sluiten na een geval van agressie. Dat meldde de N-VA-staatssecretaris vanmorgen op Twitter. Na een onderbreking van een uur is het asielloket intussen heropend voor gezinnen, zegt directeur Freddy Roosemont (DVZ).

“Agressie en geweld aan asielloket. DVZ-medewerker deelde in de klappen”, zei Francken over de gebeurtenissen in de WTC-gebouwen tegenover het Maximiliaanpark. De staatssecretaris gaf de opdracht het loket daarom “tot nader order” te sluiten.

Het incident gebeurde kort na opening van het loket. Het slachtoffer moest niet naar het ziekenhuis, is vernomen van Freddy Roosemont, directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken. “Het asielloket opent om 7.30 uur. Het was druk vanochtend en eerst komen gezinnen aan de beurt. Het kwam al snel tot duwen en trekken met een groep jonge mannen. Daarbij kreeg een veiligheidsmedewerker een paar slagen van een agressieve man”, aldus Roosemont. In het gewoel kon de agressieve man ontkomen.

“Ontoelaatbare agressie”

Het kabinet van Francken spreekt van ontoelaatbare agressie. “Asielzoekers komen internationale bescherming vragen aan de Belgische bevolking. Begint bij respect. Klappen uitdelen aan ambtenaren valt daar niet onder”, verklaarde Francken nog. “In een anderen tweet voegde hij nog het volgende toe: “Asielzoekers opgejut door? (Vul zelf maar in)”.

De Dienst Vreemdelingenzaken besliste bijstand te vragen van de Brusselse politie en het loket tijdelijk te sluiten. Na zowat een uur kon het loket heropend worden voor gezinnen. Directeur Roosemont liet nog verstaan permanente politiebijstand te onderzoeken. Volgens het kabinet-Francken zal samen met DVZ bekeken worden welke maatregelen er nodig zijn.

“Crisismodus”

Er zijn vandaag 80 personen toegelaten, hoofzakelijk gezinnen met kinderen, aldus Geert De Vulder, adviseur van DVZ. Vorige week besliste Francken al het aantal registraties van asielzoekers bij DVZ tot 60 per dag te beperken door de forse stijging van het aantal asielzoekers de laatste maanden. “We zijn in crisismodus”, klonk het toen.

Agressie en geweld aan asielloket. DVZ-medewerker deelde in de klappen. Ik heb opdracht gegeven loket te sluiten. Tot nader order. Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Asilezoekers komen internationale bescherming vragen aan de Belgische bevolking. Begint bij RESPECT. Klappen uitdelen aan ambtenaren valt daar niet onder. Theo Francken(@ FranckenTheo) link