Francken krijgt de wind van voren in Soedan-rel: "U heeft de premier voorgelogen"

14u52

Bron: Belga 0 BELGA Coalitiepartij CD&V heeft er een ernstig probleem mee dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) achtergehouden heeft dat er wel degelijk midden januari een repatriëringsvlucht naar Soedan was gepland. Dat bleek gisteravond in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. "Gaat u nu opnieuw uw excuses aanbieden aan de premier?", vroeg Nahima Lanjri.

Premier Michel had woensdagavond de opschorting aangekondigd van alle repatriëringen naar Soedan in afwachting van verder onderzoek. De beslissing werd genomen na getuigenissen van teruggestuurde Soedanezen die zeggen dat ze na aankomst in hun thuisland gefolterd werden.

Francken reageerde woensdag op de beslissing van de premier dat er toch geen vluchten gepland waren. Iets wat hij eergisteren in de Kamer herhaalde.

Gisteren raakte bekend dat Francken woensdagnamiddag op de hoogte was gebracht dat er toch midden januari een vlucht was gepland. Francken liet die meteen annuleren, maar besliste wel om "de communicatielijn aan te houden", om geen aanzuigeffect te creëren. Hij hield dus eergisteren voor de camera's van VTM NIEUWS vol dat er geen vluchten zijn en er ook geen gepland stonden.

Gaat u nu de premier opnieuw excuses aanbieden? Nahima Lanjri (CD&V)

"Foute informatie"

Voor de oppositie heeft Francken daarmee de publieke opinie voorgelogen en ook de premier. Die verkondigde eergisteren immers ook in de Kamer dat er geen vluchten gepland waren. "Dat is foute informatie en ik ga ervan uit dat die van u kwam", zei Wouter De Vriendt (Groen).

Ook CD&V vindt dat er een probleem is. "U heeft hier zelf bevestigd dat u informatie heeft achtergehouden", zei Lanjri. "En dus de premier voorgelogen, en misschien ook uw partijgenoten dingen laten zeggen die niet juist waren. Met die informatie is de premier hier dingen komen uitleggen".

"Gaat u nu de premier opnieuw excuses aanbieden? Hij is een geduldig man, maar ik weet niet hoever zijn geduld reikt", zei Lanjri tegen Francken.

De oppositie wil natuurlijk uw kop zien rollen omdat uw beleid haaks staat op wat zij jarenlang hebben gedaan Sarah Smeyers (N-VA)

MR, de partij van premier Michel, ziet minder een probleem en wil de uitkomst van het onderzoek afwachten. Open Vld verkoos na de uitleg van Francken om niet meer tussen te komen.

N-VA, de partij van Francken, steunt de staatssecretaris. "De oppositie wil natuurlijk uw kop zien rollen omdat uw beleid haaks staat op wat zij jarenlang hebben gedaan", zei Sarah Smeyers.

"Premier doet correct zijn werk"

Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever "willen anderen terug naar het opengrenzenbeleid. Wij willen dat niet", zo reageerde hij vanavond in 'Terzake'. Er is geen onmin tussen Francken en de eerste minister. Zijn partijgenoot "wist niet dat er in januari een repatriëringsvlucht was gepland. Hij heeft die meteen gecancelled, maar dit niet aan de grote klok willen hangen", verdedigde De Wever de houding van Francken. "De premier doet correct zijn werk", klonk het nog.

Francken heeft "een beetje emotioneel gereageerd omdat hij altijd met de vinger gewezen wordt", verklaarde De Wever de geprikkelde reactie van Francken op de eerste minister.

De Wever vindt het voorts goed dat de regering de getuigenissen van teruggestuurde Soedanezen over folteringen bij hun terugkeer gaat onderzoeken. In het verleden bleken dergelijke verklaringen vals te zijn, aldus nog de N-VA-voorzitter.

