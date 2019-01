Francken kop van Jut in Kamer: “Vandaag moet u, die ngo’s zo graag beschuldigt, erkennen dat de mensenhandelaars in uw partij zitten” TT

17 januari 2019

16u18

Bron: Eigen berichtgeving, Belga, VRT 0 In de plenaire vergadering van de Kamer werden deze namiddag heel wat kritische vragen gesteld over de zaak rond de humanitaire visa, waarvoor Mechels N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam duizenden euro's zou hebben gevraagd. Vooral ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) lag onder vuur. Het is op zijn kabinet dat de visa werden goedgekeurd nadat Kucam de lijsten met personen doorgaf.

Premier Charles Michel (MR) en Franckens opvolger Maggie De Block (Open Vld) kregen vragen van zowat alle fracties in het parlement, behalve van N-VA zelf. Francken zat deze namiddag als gewoon Kamerlid achteraan het halfrond.

Toch kreeg hij vanuit zowel de meerderheid als de oppositie heel wat kritiek over zich heen. Verschillende partijen vragen meer duidelijkheid over wat er nu precies gebeurd is en wie wanneer wat wist op het kabinet van Francken. Vandaag zei de advocaat van Kucam dat zijn cliënt alle betrokkenheid ontkent en dat hij bovendien zelf informatie over verdachte geldstromen al in juli had gemeld aan Francken.

Hoorzittingen

Open Vld-fractieleider Patrick Dewael toonde zich voorstander van parlementaire hoorzittingen in de Commissie Binnenlandse Zaken. “Dat is een zaak van politieke verantwoordelijkheid. Hoorzittingen in de commissie Binnenlandse Zaken lijken me zeker aan de orde”, aldus Dewael. “Dit is een discretionaire bevoegdheid, waarbij de minister zelf beslist, maar er is ook de regel van de voorzichtigheid: men moet zich omringen met de nodige adviezen en men is dus geen keizer-koster”, klonk het. “Werken met tussenpersonen die lijstjes komen afgeven, dat is de negatie van het systeem op zich.”

Ook bij CD&V vielen er kritische geluiden te horen bij Nahima Lanjri. Volgens haar had de zaak vermeden kunnen worden: ““Ik ben nog niet vaak zo kwaad geweest. Want hoe vaak heb ik gevraagd om dit systeem transparanter te maken? Maar men wou liever vrijheid blijheid. Dit heeft nu geleid tot misbruiken”, zei ze. “Francken heeft de weg geplaveid naar willekeur en politiek cliëntelisme.” Vicepremier Kris Peeters zei in Villa Politica onomwonden dat “in het verleden ministers voor minder zijn opgestapt”. “Als de N-VA nog in de regering zat, was er hier toch een heel groot probleem.”

‘In het verleden zijn ministers voor minder opgestapt’ CD&V-vicepremier Kris Peeters

“Elke dag nieuwe bezwarende feiten”

Hetzelfde geluid was te horen bij Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt: “Het feit dat de N-VA de regering in december heeft verlaten, is de enige reden waarom Francken vandaag geen ontslag moet nemen. Elke dag duiken er nieuwe bezwarende feiten op. Vandaag moest Francken toegeven dat hij al van september of oktober op de hoogte was. Hij heeft niets gedaan, is niet naar de politie gestapt en heeft evenmin de opdracht gegeven dit tot op het bot te laten uitzoeken. U, die ngo’s zo graag beschuldigt van mensenhandel, moet erkennen dat de mensenhandelaars in uw eigen partij zitten.” “Streng maar rechtvaardig, hoe cynisch klinkt die N-VA-slogan vandaag?”, vroeg De Vriendt zich nog af.

Sp.a-Kamerlid Monica De Coninck benadrukte dat “verschillende mensen, in meerderheid en oppositie, daar jarenlang vragen over hebben gesteld”, maar dat Francken daar niet wilde op ingaan. “Het ergste is dat we niet weten aan wie die visa zijn uitgedeeld: aan uiterst kwetsbare mensen, of aan mensen met een dikke portemonnee en de juiste politieke relaties?”

“Status van die mensen wordt niet ingetrokken”

Premier Michel en minister De Block reageerden in naam van de regering en spraken over “extreem ernstige en choquerende feiten”. Michel is naar eigen zeggen “verontwaardigd en boos”. De Block kondigde aan dat wie slachtoffer is geworden van de fraude, geen schrik moet hebben hun verblijfspapieren te verliezen. “De schade is groot, maar ik ga de status van de mensen die hebben betaald voor hun verblijf, niet intrekken. Zij zijn ook slachtoffer. Er is een zeker parfum van cliëntelisme. Mensen zijn mogelijk niet naar hier gekomen omwille van hun kwetsbaarheid, wel omwille van hun financiële mogelijkheden.”

Kucam werd vandaag officieel aangehouden op verdenking van mensensmokkel, passieve omkoping, afpersing en criminele organisatie, maar ontkent zelf elke betrokkenheid. Volgens zijn advocaat Frank Coel heeft Kucam “via via” informatie vernomen over geldstromen naar “passeurs en reisbureaus”, maar zou hij dat al in juli gemeld hebben aan het kabinet van toenmalig staatssecretaris Francken.