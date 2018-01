Francken kan zich niet vinden in vrijlating Soedanees door Brusselse rechtbank Hof van beroep laat Soedanees vrij uit gesloten centrum, DVZ gaat in cassatie TT

18u54

Bron: Belga 1 BELGA Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) schaart zich achter het cassatieberoep van de Dienst Vreemdelingenzaken tegen de vrijlating van een Soedanese migrant door het Brusselse hof van beroep. Dat laat zijn kabinet weten. "De redenering die het hof van beroep van Brussel volgt, verschilt van redeneringen die voorheen in gelijkaardige zaken gevolgd werden. Er is dus geen uniforme rechtspraak in de materie."

De kamer van inbeschuldigingstelling van het Brusselse hof van beroep had de vrijlating bevestigd van een Soedanees die in een gesloten opvangcentrum zit met het oog op zijn uitwijzing naar Soedan. De Dienst Vreemdelingenzaken stapte daarop naar het Hof van Cassatie tegen het arrest.

De KI besliste om de Soedanees vrij te laten omdat er onvoldoende werd nagegaan of de vluchteling een reëel risico loopt om in zijn land het slachtoffer te worden van folteringen of onmenselijke behandeling.

"Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling bevestigt dat de Dienst Vreemdelingenzaken niet de nodige informatie heeft geverifieerd over de huidige situatie in Soedan, in tegenstelling tot wat de premier een paar dagen geleden verklaarde", zegt de advocaat van de Soedanees, meester Guillaume Lys, aan Belga.

belga Migranten in het Maximiliaanpark.

Gebrek aan voorzichtigheid

"Wat belangrijk is aan deze beslissing, is dat de rechters wijzen op een gebrek aan voorzichtigheid bij de Dienst Vreemdelingenzaken en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken bij het regelen van de Soedanese dossiers", aldus de advocaat. "Er is namelijk een risico op foltering en onmenselijke behandelingen bij een terugkeer naar Soedan."

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft kennis genomen van het arrest, en stapt naar het Hof van Cassatie. "We menen dat de beslissing van de rechtbank niet overeenkomt met beslissingen van andere rechters in gelijkaardige zaken", zegt woordvoerster Dominique Ernould.

"Verschillende redeneringen"

Het kabinet-Francken is het daarmee eens. "We nemen akte van het arrest. We (DVZ) zullen verzet aantekenen tegen deze beslissing en een cassatieberoep instellen", zegt zijn woordvoerster. Ook bij de staatssecretaris zijn ze van mening dat er "geen uniforme jurisprudentie" bestaat in de materie.

"We stellen vast dat de redenering die gevolgd wordt door het hof van beroep van Brussel, verschilt van redeneringen die voorheen in andere gelijkaardige zaken gevolgd werden. Dat is dan ook de reden die ons cassatieberoep motiveert."