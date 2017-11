Francken in beroep tegen vernietiging intrekking verblijfsvergunning imam Grote Moskee

Bron: Belga 0 BELGA Staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken gaat in cassatieberoep bij de Raad van State tegen de intrekking van de verblijfsvergunning van de imam van de Grote Moskee van Brussel. Dat meldt zijn kabinet vandaag. "We zijn overtuigd van onze zaak. Salafisten zijn niet welkom."

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) had de intrekking van de verblijfsvergunning van Abdelhadi Sewif vernietigd, zo meldde zijn advocaat gisteren.

"We hebben de beslissing geanalyseerd en alle juridische opties bekeken. We gaan in cassatieberoep bij de Raad van State", aldus het kabinet.