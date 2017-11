Francken in beroep omdat imam Grote Moskee Brussel in ons land mag blijven

Bron: Belga 0 Belga De imam predikt aan de Grote Moskee in Brussel. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) accepteert niet dat de omstreden imam van de Grote Moskee van Brussel in het land mag blijven. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vernietigde gisteren het besluit om de verblijfsvergunning van Abdelhadi Sewif in te trekken, Francken gaat nu in beroep. "We zijn overtuigd van onze zaak. Salafisten zijn niet welkom."

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) had de intrekking van de verblijfsvergunning van Abdelhadi Sewif vernietigd, zo meldde zijn advocaat gisteren."We hebben de beslissing geanalyseerd en alle juridische opties bekeken. We gaan in cassatieberoep bij de Raad van State", aldus het kabinet.

Drie argumenten

Volgens de staatssecretaris is een "fundamentele discussie" nodig. "Zijn Salafistische predikers welkom op Europees grondgebied of niet", stelt hij zich de vraag. Over het geval van de imam voert Francken drie argumenten aan. "De man is een salafist. Wat de man ook zelf moge beweren. We baseren ons hiervoor op inlichtingen van experten bij de veiligheidsdiensten", klinkt het. Een verlenging van de verblijfstitel was op basis van de informatie die zijn diensten ontvingen volgens hem ook niet mogelijk omdat bij zo'n verlenging rekening moet gehouden worden met schending openbare orde en bedreiging nationale veiligheid. Francken voelt zich ook gesteund door de conclusies van de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart. Die commissie beval de concessie stop te zetten.

Verzieken de geesten van jongeren

"Het arrest stelt dat er een actuele werkelijke en voldoende directe bedreiging moet zijn. Maar een indirecte dreiging kan leiden tot directe dreiging", zegt Francken. "Ze gaan zelf de trekker niet overhalen, zelf de bom niet laten ontploffen maar verzieken wel de geesten van sommige jongeren die wel tot deze daden overgaan. Dat merken we in Europa nu quasi elke maand."

Onschuld vs preken

In een gesprek met het weekblad Knack, begin oktober, schreeuwde de imam zijn onschuld uit. “Ik heb volstrekt niets te maken met de salafistische stroming in de islam. Meer zelfs: ik geef altijd kritiek op radicale en salafistische ideeën, en ik bestrijd extremisme en radicalisme. Zie ik er trouwens uit als een salafist? Hebt u al ooit gehoord dat een imam die verbonden is aan de al-Azhar-universiteit in Caïro een radicale salafist is geworden? Wel, ik heb daar gestudeerd, en ik ben door die universiteit naar hier gestuurd."

Toch zijn er volgens bronnen voldoende elementen die hem verdacht maken. “Het gaat over zijn preken en wat hij daarin bijvoorbeeld zegt over de positie van de vrouw. Maar het gaat ook over wat hij buiten de moskee doet, en wie hij daar ontmoet", klonk het.

BELGA Staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken.