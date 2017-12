Francken: "Ik ben zeker niet van plan ontslag te nemen" SI

17u20

Bron: VTM NIEUWS 3753 BELGA Archiefbeeld. In een interview met VTM NIEUWS gaf Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken te kennen dat hij zeker niet van plan is om ontslag te nemen. De uitspraak komt er twee dagen nadat CD&V-partijvoorzitter Wouter Beke suggereerde dat Francken zich moest bezinnen over een eventueel ontslag.

De afgelopen weken kwam de staatssecretaris hevig onder vuur te liggen nadat aan het licht kwam dat uitgewezen Soedanezen in hun thuisland mogelijk gefolterd werden. Vooral het feit dat de staatssecretaris informatie achterhield in verband met dit dossier, deed heel wat wenkbrauwen fronsen.

Afgelopen vrijdag stuurde CD&V-collega Wouter Beke dan ook aan op het ontslag van Francken. N-VA-partijvoorzitter Bart De Wever reageerde gisteren op die uitspraak met een laconieke foto vanop zijn vakantiebestemming in Marokko. Vandaag reageert de staatssecretaris ook zelf vanop de Nieuwjaarsduik in Rotselaar en laat hij weten dat hij alleszins geen ontslag zal nemen.

“Geen probleem met samenwerking CD&V”

“Ik denk niet aan ontslag nemen, maar dat de sfeer niet goed is, dat kan je wel zeggen”, vertelt Francken. “Ik probeer mijn werk te doen. Feit is dat ik geen gemakkelijke portefeuille heb, maar dat is in elke Europese regering zo." Verder ziet Francken geen problemen in de samenwerking met CD&V. "Ik kan zeker nog samenwerken met CD&V. Zowel in Lubbeek als in Brussel zit ik samen met hen in een meerderheid en dat loopt goed, dus waarom niet?", klinkt het verder.

Francken komt ook terug op de vele steunreacties die hij de afgelopen dagen kreeg vanuit de bevolking. "Dat is ook mooi om zien."