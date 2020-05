Francken: “Het zal misschien met dichtgeknepen neus zijn, maar we moeten regering maken” TT

27 mei 2020

08u50

Bron: Radio 1 12 Na N-VA-voorzitter Bart De Wever pleit ook Kamerlid Theo Francken er vandaag voor om snel een nieuwe regering te vormen met daarin zijn partij en de PS als de twee grootste partijen aan elke kant van de taalgrens. Francken gaf in een interview op Radio 1 aan te beseffen dat N-VA daarbij niet zijn volledige programma zal kunnen realiseren.

“We moeten nu de strijd voor de economie winnen, er komt een economische orkaan op ons af”, aldus Francken. “Onze luchthaven ligt plat, dat is de tweede grootste economische motor na de haven van Antwerpen.” Volgens Francken is er “een sterke vraag een breed gedragen regering te maken”. “Het zal misschien met dichtgeknepen neus zijn, maar het is echt nodig dat we een regering maken, waarbij we een deel van ons programma moeten uitvoeren. Belangrijk is dat de gesprekken op een correcte manier verlopen achter de schermen. Ik deel de mening dat de tijd op is en dat we vooruitgang moeten boeken.”

Maandag pleitte N-VA-voorzitter Bart De Wever al uitdrukkelijk voor een federale regering waarin zijn partij is opgenomen. “Voor mij is het nu totaal ondenkbaar geworden dat Vivaldi er kan komen”, aldus de Antwerpse burgemeester. N-VA blijft er dus op hameren dat er een “breed gedragen” regering met een meerderheid in de Nederlandse taalgroep in de Kamer moet komen. In een Vivaldi-coalitie van socialisten, liberalen, groenen en CD&V is zo’n meerderheid er langs Vlaamse kant niet.



Volgens Francken staat de deur van de N-VA “al open sinds 27 mei 2019" en moet de oorzaak dat er nog altijd geen volwaardige meerderheidsregering is, vooral bij de PS gezocht worden. Voorzitter Paul Magnette heeft zijn achterban nooit voorbereid op de noodzaak een regering te vormen met de N-VA, klonk het. Omgekeerd “hebben wij onze achterban wel voorbereid”, aldus Francken. “Onze achterban is gepeild, en onze burgemeesters zeggen duidelijk dat als het moet, het maar moet. Jammer genoeg zijn de PS-burgemeesters niet gepeild.”

