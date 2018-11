Francken haalt inspiratie bij Vlaams Belang, “maar er zijn ook wezenlijke verschillen” SPS

23 november 2018

20u25

Bron: Belga 0 “Ik lees de teksten van Vlaams Belang rond migratie en haal daar soms inspiratie uit.” Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) pakte gisteren in een debat met Tom Van Grieken uit met een opmerkelijke ontboezeming. Al nuanceert hij die uitspraak vandaag. “ Er zijn gelijkenissen met het Vlaams Belang, maar ook wezenlijke verschillen, zegt zijn woordvoerster.

De staatssecretaris voor Asiel en Migratie ging gisteren in debat met Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken. Francken erkende het Vlaams Belang een stuk te volgen inzake migratie. "Het Vlaams Belang is de kanarie in de koolmijn", zei hij. De staatssecretaris verwees daarmee naar Filip Dewinter, die als eerste waarschuwde voor het gevaar van Sharia4Belgium, dat door iedereen als een bende clowns beschouwd werd.

De woordvoerster van Francken benadrukt vandaag dat N-VA geen migratiestop wil zoals het Vlaams Belang, maar een legale en gecontroleerde migratie. De partij vindt dat een sluiting van de Belgische grenzen een economische catastrofe voor het land zou betekenen. Ze vraagt sterkere Europese grenzen.

De uitspraken van Francken zorgden vandaag voor enige opschudding bij de andere partijen. Elke Van den Brandt van Groen krijgt er naar eigen zeggen koude rillingen van. Aan Franstalige kant toonden PS, cdH en Ecolo afkeuring.