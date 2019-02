Francken haalt hard uit naar opvolgster Maggie De Block: “Ongeziene asielstijging, paniek op het kabinet” TT

07 februari 2019

11u58

Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) haalt in een interview en op Twitter alles uit de kast om erop te wijzen dat België in een "unieke asielcrisis in Europa zit". Hij spreekt over een "ongeziene stijging" van het aantal asielaanvragen in januari, hoewel er nog geen officiële cijfers zijn, en haalt zwaar uit naar Maggie De Block (Open Vld), zijn opvolgster. " Paniek op het kabinet. In d ecember nog stoer - zonder ook maar enige verdienste - verkondigen dat het aantal asielaanvragen gedaald is met 35 procent, nu plus 125 procent en stilte alom."

“De officiële cijfers zijn nog niet bekend, maar ik kondig nu al aan dat het aantal asielaanvragen voor ons land in januari de 2.400 zullen overschrijden. Dat is twee keer meer dan in december”, zegt Francken in een interview met de Waalse kranten van Sudpresse. “Mevrouw De Block heeft toen grote verklaringen afgelegd, maar de cijfers waren toen zo laag omdat ik quota had ingesteld. Die zijn van kracht gebleven tot 10 december. Ook is het asielloket op het einde van de maand maar enkele dagen open geweest door de feestdagen. Maar vanaf het moment dat mevrouw De Block het heeft overgenomen, zijn de quota geschrapt en is de ontradingscampagne offline gehaald. Nu pas zullen de cijfers echt stijgen.”

Waar Francken de stijging met 125 procent vandaan heeft, is niet duidelijk. De cijfers staan effectief nog niet online, dat zal naar verwachting vanmiddag gebeuren.



Op zich zou een stijging ook niet vreemd zijn. De cijfers van december lagen met 1.253 aanvragen fors onder het gemiddelde van 2018 (1.954). 2.400 zou ook nog altijd onder het jaarrecord van 2.750 van oktober zijn. Francken erkent dat de cijfers in oktober, toen hij nog bevoegd staatssecretaris was, hoog waren, maar zegt dat hij net daarom quota had ingesteld. “Maar mevrouw De Block laat iedereen binnen. Als dit zo doorgaat, gaat ze tientallen miljoenen euro’s extra moeten vragen. De begroting zal ontsporen.”

“Paniek”

Francken vond het vanmorgen op Twitter ook vreemd dat de asielstatistieken “nog steeds niet online staan”. Hij wijt dat aan “paniek” op het kabinet-De Block.

Nochtans worden de cijfers op de site van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen altijd pas later op de maand gepubliceerd. De laatste keer dat ze op de 7de van een maand online kwamen, was al in januari 2016. In 2017 werden de asielcijfers van januari pas op 23 februari gepubliceerd, die van januari 2018 kwamen op 14 februari online.

7/2 asielstats januari staan nog steeds niet online. Paniek op het kabinet.



December nog stoer - zonder ook maar enige verdienste - verkondigen dat het aantal asielaanvragen gedaald is met 35%.

Nu +125% en stilte alom. Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Van “200 per dag” naar 183 per maand

In december sloeg Francken al eens alarm over het volgens hem recordaantal asielzoekers. “Vrijdag 191 asielzoekers, hoofdzakelijk Gaza-Palestijnen. Vandaag op de valreep een nieuw dagrecord voor 2018?”, vroeg hij zich op 27 december af. Vier dagen eerder liet N-VA-voorzitter Bart De Wever al eenzelfde geluid horen: “Ik kan u zeggen dat we nu richting de 200 aanvragen per dag gaan, voornamelijk van mensen uit de Gazastrook”, zei hij bij VTM Nieuws. Uiteindelijk bleken er in heel de maand december 183 Palestijnen asiel te hebben aangevraagd.

Francken gaf in zijn interview vanmorgen nog mee dat hij zich niet zou hebben neergelegd bij de beslissing van de Raad van State, die de asielquota uiteindelijk op 20 december volledig schrapte. “Een gerechtelijke beslissing kan je aanvechten. Ik kreeg zelf ook te maken met een gerechtelijk bevel dat me verplichtte om een visum te verlenen aan een Syrisch gezin uit Aleppo. De rechter stelde toen zelfs een boete in per dag, maar ik vocht de beslissing aan en won uiteindelijk. Soms moet je koppig en creatief zijn. Waarom de afschrikkingscampagne tenietdoen? En dan achteraf verrast zijn dat het chaos is.”

Over uurtje opent het Belgisch asielloket de deuren. Het was drie dagen gesloten owv Kerstmis. Vrijdag 191 asielzoekers, hoofdzakelijk Gaza-Palestijnen. Vandaag op de valreep een nieuw dagrecord vr 2018?



Ontrading moet terug online. Instroom beperkt. Dit is pure mensensmokkel. Theo Francken(@ FranckenTheo) link