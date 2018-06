Francken: "Grote aantallen van opvarenden Aquarius komen uit Bangladesh, daar is géén oorlog." Maar het blijken er slechts drie te zijn sam

17 juni 2018

14u35

Bron: belga 1036 Bij de opvarenden van reddingsschip Aquarius, dat vanochtend is aangekomen in de Spaanse stad Valencia, zitten "grote aantallen uit Bangladesh". Dat tweet staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). "Welk recht hebben zij om zo in de Europese Unie te komen?", vraagt hij. Maar artsen zonder Grenzen meldt nu dat er slechts drie Bengalezen aan boord waren van de Aquarius.

"Illegale migranten die in Spanje aankomen: er zitten grote aantallen bij uit Bangladesh. Dat is 9.000 km van Libië + er is GEEN oorlog. Zij vliegen via Turkije naar Tripoli en dan via boot naar de EU. Welke recht hebben zij om zo in EU te komen ? Waar zijn we toch mee bezig? !", tweet Francken. Hij merkt ook op dat de erkenningsgraad van asielzoekers uit Bangladesh vorig jaar 3,7 procent bedroeg.

Artsen zonder Grenzen laat vandaag echter weten dat er zich slechts drie Bengalezen bevonden onder de 629 migranten op de Aquarius. Francken had het in eerste instantie over "grote aantallen" uit Bangladesh, maar paste dat later aan naar "er zitten er ook bij uit Bangladesh".

Volgens de cijfers van Artsen zonder Grenzen waren op de Aquarius vooral mensen uit Nigeria (117), Soedan (63) en Eritrea (58) aanwezig.

Nadat Malta en Italië weigerden om de Aquarius te laten aanmeren, arriveerde de Aquarius vanochtend in Valencia. De Spaanse regering deelde eergisteren mee dat ze de situatie van de opvarenden geval per geval gaat bekijken.

Menselijke schande

N-VA-voorzitter Bart De Wever (N-VA) zegt in VTM NIEUWS dat de meeste mensen op die boten geen asiel zullen krijgen. Hij geeft ook rugdekking aan Francken, die er dit weekend voor pleitte om iedereen die illegaal - via boten of een andere manier - de Europese Unie probeert binnen te komen, het recht op asiel te ontzeggen.

Volgens De Wever zijn de migratiestandpunten van zijn partij intussen "mainstream" geworden in de Europese Unie. "Die miserie op zee is een menselijke schande. Dat is mensenhandel, mensensmokkel. Daar moet Europa een einde aan maken. Als mensen niet meer in Europa geraken, zullen ze geen pogingen meer doen", stelt hij.

Kentering

Volgens De Wever staat Europa op een zucht van een kentering in zijn aanpak van de migratiekwestie. Het komt er volgens hem dan ook op aan dat de Belgische regering op het Europese toneel "de juiste standpunten" inneemt. "We hebben binnen de regering ook nog ons werk te doen", verwees de N-VA-voorzitter naar de kritiek van CD&V op de stellingnames van Francken.

. @VTMNIEUWS u spreekt van vluchtelingen? Wie zegt dat dat vluchtelingen zijn? Erkenningsgraad van asielzoekers uit Bangladesh in 2017 = 3,7%! Theo Francken(@ FranckenTheo) link

"Mensenlevens boven politieke spelletjes stellen"

Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen (AzG) vraagt de Europese regeringen vandaag in een persbericht om mensenlevens voor politieke spelletjes te stellen. De hulporganisatie hekelde de "vernederende behandeling" waaraan de vluchtelingen onderworpen werden.

Vooral Italië is de gebeten hond in de AzG-reactie, al krijgt het land ook gelijk omdat het erop wees dat de Europese regeringen geen verantwoordelijkheid opnemen bij het onthaal van vluchtelingen. "Toch is er niets dat de vernederende behandeling rechtvaardigt die de opvarenden op de Aquarius moesten ondergaan", aldus Karline Kleijer, noodcoördinator bij AzG. "Het is schandalig dat de Italiaanse autoriteiten hun havens afsluiten en deze 630 mensen onnodig laten ronddwalen op zee, in naam van een politieke keuze."

"Mannen, vrouwen en kinderen aan boord van de Aquarius hebben oorlog en miserie ontvlucht, en ze hebben in Libië gruwel moeten meemaken. Ze zijn als koopwaar overgeladen van de ene naar de andere boot, en hun tocht op zee is onnodig verlengd, in zeer penibele omstandigheden."

De organisatie vindt dat Europa van "het redden van mensen op zee een prioriteit moet maken, door het ontschepen van vluchtelingen in de Europese havens die het meest nabij en het dichtst zijn". Daartoe moeten de landen "onmiddellijk stoppen met obstakels op te werpen voor initiatieven van ngo's".

AzG wijst er verder nog op dat de Aquarius een van de weinige ngo-schepen is dat nog opereert voor de kust van Libië. "Dat betekent echter niet er geen nood meer toe is. Begin deze maand had het schip dit jaar al 2.350 mensen gered, die anders verdronken zouden zijn. Er moet een einde komen aan de campagne van verdachtmaking tegen ngo's. Onze enige bedoeling is levens redden."

Illegale migranten die in Spanje aankomen: er zitten grote aantallen bij uit Bangladesh.



Dat is 9.000 km van Libië + er is GEEN oorlog.



Zij vliegen via TUR naar Tripoli en dan via boot naar de EU.



Welke recht hebben zij om zo in EU te komen ?



Waar zijn we toch mee bezig?! Theo Francken(@ FranckenTheo) link