Francken geeft zondag in Lubbeek uitleg over het migratiepact: "Waarom is dit zo belangrijk voor ons?"

07 december 2018

17u45

Bron: Belga 6 Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) geeft zondag in zijn thuisgemeente Lubbeek uitleg over het migratiepact. Dat kondigt hij aan op twitter. Intussen blijft het wachten op de ministerraad die N-VA heeft gevraagd over dat pact.

N-VA is, als enige partij binnen de regering, tegen het migratiepact gekant en wil de kwestie op de ministerraad bespreken. De partij vroeg premier Charles Michel om hierover de komende dagen een nieuwe ministerraad te organiseren. Premier Michel vertrekt zondagavond naar Marrakesh en N-VA wil niet dat hij daar het migratiepact goedkeurt. Coalitiepartners MR, Open Vld en CD&V hebben steeds benadrukt dat de regering, samen met de deelstaten, die goedkeuring al in september heeft gegeven.

Wanneer het kernkabinet of de ministerraad over de kwestie samenkomt, is nog niet duidelijk. De premier heeft nog afzonderlijke contacten met de verschillende regeringspartners.

Staatssecretaris Francken deed deze morgen het standpunt van zijn partij nog eens uit de doeken op Facebook. Het migratiepact van de Verenigde Naties holt die soevereiniteit van ons land volgens verder uit, meent hij. "Het migratiepact spreekt zich uit over vrijwel elke detailkwestie van migratie. Wie zegt dat dit allemaal vrijblijvend is, die dwaalt".

Francken kondigt deze middag op twitter aan dat hij zondag in een zaal in Pellenberg, een deelgemeente van Lubbeek, uitleg geef over het migratiepact. "Hoe zit het nu met dat migratiepact? En met de regering? Waarom is dit zo belangrijk voor ons? Alle vragen, alle antwoorden. Uit eerste hand". "Iedereen welkom, gratis inkom, gratis aperitief", tweet Francken ook.

