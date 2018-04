Francken geeft 5 Tsjetsjeense homovluchtelingen humanitair visum TK

06 april 2018

06u18

Bron: Belga 0 Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft vijf Tsjetsjeense vluchtelingen een humanitair visum gegeven. Ze riskeerden in eigen land vervolgd te worden vanwege hun seksuele geaardheid. Dat schrijven De Morgen en de kranten van Sudpresse vandaag.

De mannen kregen van de Belgische ambassade in Moskou een humanitair visum waarmee ze op eigen kracht konden doorreizen naar België. Ondertussen verblijven de vijf in ons land, zo bevestigt staatssecretaris Francken, die niet uitsluit dat er nog meer humanitaire visa uitgereikt kunnen worden.

Holebi's worden stelselmatig opgepakt, mishandeld en zelfs vermoord in de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië. "Volgens de laatste rapporten is de situatie nog altijd erg gevaarlijk", zegt Jeroen Borghs van de holebi- en transgenderkoepel Çavaria. De organisatie werkte samen met het kabinet-Francken en enkele plaatselijke organisaties om de Tsjetsjenen naar hier te halen. "We zijn blij dat België meewerkt om hun veiligheid te garanderen."

België is een van de eerste landen die ingaat op de internationale vraag om Tsjetsjeense holebi's op te vangen, na onder meer Litouwen.