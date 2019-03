Francken gaat niet opnieuw getuigen in hoorzitting over visafraude: “Iedereen had politiek proces al klaar” LH

21 maart 2019

19u37 5 In een videoboodschap heeft voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) gezegd dat hij opnieuw gevraagd werd om te getuigen in een hoorzitting over de humanitaire visa. Die kadert in de zaak rond het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid Melican Kucam, die zich liet betalen voor humanitaire visa. Francken kondigt aan dat hij niet opnieuw naar de hoorzitting zal gaan.

Francken lag de voorbije maanden onder vuur in de zaak over visafraude, waarbij zijn partijgenoot Melikan Kucam zich fors zou laten betalen hebben om humanitaire visa te verstrekken aan Syriërs. Kucam was een van de tussenpersonen die Francken, toen staatssecretaris voor Asiel en Migratie, had aangesteld.

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken besliste daarop hoorzittingen naar de praktijk te organiseren. Een maand geleden werd Francken daar al eens op uitgenodigd. De commissie besliste echter Francken opnieuw uit te nodigen. Maar op die uitnodiging gaat hij dus niet in.

“Een maand geleden heb ik zeer uitgebreid en gedetailleerd op alle vragen geantwoord”, steekt Francken van wal. “Ik heb meer dan uur toelichting gegeven en ben zeer uitgebreid ingegaan op alle thema’s, vragen en zaken die misschien niet duidelijk waren.”

“Maar ik moet tot mijn grootste teleurstelling vaststellen dat er niet geluisterd is naar wat ik gezegd heb. Iedereen had zijn politiek proces al klaar en heeft dat ook duidelijk gebracht. Dat ging niet over de inhoud maar men wilde daar een partijpolitiek spel van maken.”

“Partijpolitieke redenen”

“Ik ga dus niet opnieuw naar die hoorzitting gaan”, kondigt Francken aan. “Ik zal niet opnieuw vrijwillig gehoord worden. Vorige keer was dat vrijwillig en heb ik dat ook gedaan, in alle transparantie. Ik heb ook niets te verbergen.” Francken zegt dat de hoorzitting “gerekt wordt omwille van partijpolitieke redenen”. “Daar ga ik niet in mee”, besluit hij.

Vorige week haalde minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) nog hard uit naar Francken. Volgens De Block blijkt dat er een “heel nieuw migratiesysteem” is opgezet, waarbij humanitaire visa niet op individuele, maar op collectieve basis werden toegekend. Ze sprak ook van een “systeem dat gedoemd is om tot problemen te leiden”.

Meer over Theo Francken

politiek