Francken en Rutten vechten Twitter-rel uit: "Ik begrijp al lang dat u over uw Brusselse bende niets te zeggen heeft"

Rustig Theo. Ademen.



Van standpunt veranderen doet @de_NVA wel vaker (wet kernuitstap, dubbele contingentering onderwijs...)



Het enige wat wij hier vragen, is een aanpassing. Dat vraagt de @MR_officiel ook. Als we samenwerken, komen we er wel uit. #optimisme

Gwendolyn Rutten(@ RuttenGwendolyn)