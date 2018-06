Francken: “Een van de grootste verdiensten van N-VA is dat we extreemrechts hebben kleingekregen” kv

15 juni 2018

22u02

Bron: De afspraak op vrijdag 31 Theo Francken wil zo snel mogelijk een einde maken aan de instroom van illegale vluchtelingen, maar is niet gekant tegen de opname van meer "echte" vluchtelingen. Dat zei hij vanavond tijdens een debat met Liesbeth Van Impe, hoofdredacteur van Het Nieuwsblad, en Bob Pleysier, oud-directeur van Fedasil in ‘De Afspraak op vrijdag’.

Volgens Francken zet de vluchtelingencrisis de electorale opinie in Europa zo erg onder druk, "dat we naar zeer rechtse electorale resultaten gaan". "Ik zou het heel erg vinden moest extreemrechts opnieuw heel grote scores halen", antwoordt de staatssecretaris op de vraag of hij dat jammer zou vinden. “Als N-VA vind ik het een van onze grootste verdiensten dat we extreemrechts hebben kleingekregen in Vlaanderen en ik wil dat graag nog lang zo houden”, voegt hij eraan toe. Stemmen voor extreemrechts zijn volgens Francken "verloren stemmen aan de verkeerde kant van de democratie".

De staatssecretaris waarschuwt ervoor dat illegale migratie moet gestopt worden, “want dit loopt echt fout af voor iedereen op termijn, zeker in Europa". Hij wijst erop dat dit niet betekent dat we de ogen moeten sluiten voor “de grootste humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, zijnde het Syrisch burgerconflict”. Daarom wil Francken dat er meer mensen legaal en veilig tot ons land toegelaten worden. “Maar echte vluchtelingen”, beklemtoont hij. Wat hem betreft mag dat “meer en ruimhartiger zijn als we stoppen met illegale migratie”. Bovendien moet er ook meer geld vrijgemaakt worden voor meer en betere opvangcondities in de regio.

Regeringsstandpunt

“Illegale migratie ga je nooit honderd procent kunnen tegenhouden”, erkent hij, “maar je kan illegale migratie wel stremmen en je kan wel door wetgeving en coördinatie op Europees niveau de drama’s vermijden die we nu elke dag zien op de Middellandse Zee”.

Francken weerlegt de kritiek dat er geen eensgezind standpunt is van de regering over migratie en belooft dat dit er snel komt. Hij heeft vandaag nog met premier Michel drie basisaspecten daarvan besproken, licht hij toe: een betere bescherming van de buitengrenzen, akkoorden met Noord-Afrikaanse landen die moeten helpen vermijden dat mensen kunnen vertrekken en een akkoord over de spreiding van asielzoekers in Europa.