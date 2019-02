Francken dient klacht in na protest Verviers, PS-burgemeester: “Hebben het recht te betogen tegen extremist” SPS HA

20 februari 2019

08u30

Bron: Belga, VRT, RTBF 175 Theo Francken (N-VA) heeft een klacht ingediend bij de politie na het protest van gisterenavond tegen zijn komst naar Verviers. Zijn wagen raakte daarbij beschadigd. De ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie zou in Verviers zijn boek ‘Continent sans frontière’ (Continent zonder Grenzen) voorstellen, maar de lezing werd last minute geannuleerd door een betoging waar ook PS-burgemeester Muriel Targnion aan deelnam. “Dit is een Vlaamse politicus die de Walen terecht een extremist vinden”, verklaarde zij aan RTBF. Francken vraagt dat ook het gedrag van de burgemeester onderzocht wordt, omdat ze niet geprobeerd zou hebben de gemoederen te bedaren.

De lezing van Francken moest in eerste instantie plaatsvinden in Barchon, maar werd verschillende keren verplaatst. Ze zou uiteindelijk doorgaan in een hotel in Verviers, maar ook daar werd de bijeenkomst geannuleerd.

In de late namiddag verzamelden volgens Franstalige media al meer dan honderd mensen om te manifesteren tegen de lezing. Rond 18 uur waren zo’n 200 betogers opgedaagd aan het gemeentehuis. Naar verluidt had ook een delegatie van de gele hesjes zich aangesloten bij het protest. Francken zelf had via Twitter eerder al gewag gemaakt van “veel ophef en dreigementen vanwege extreemlinks” en vanwege de socialistische vakbond FGTB.



De ordediensten waren massaal ter plaatse, moesten zelfs enkele keren tussenbeide komen en traangas gebruiken opdat de situatie niet uit de hand zou lopen. Zo werd er onder meer gegooid met terrasmeubilair van het hotel.

“Democratie?”

Omstreeks 20.30 uur meldde de ex-staatssecretaris dat de situatie ter plaatse wel degelijk “uit de hand gelopen” was. “Auto aangevallen door extreemlinks tuig. Politie kan mijn veiligheid niet veranderen (sic). PS burgemeester staat gewoon lekker mee te betogen. Lezing geannuleerd.” Volgens Francken was er sprake van “hallucinante enggeestigheid”. “Democratie? “, vroeg hij zich af.

De politie moest de aanhangers van de N-VA’er naar verluidt escorteren zodat ze niet geconfronteerd zouden worden met de manifestanten.

Situatie uit de hand gelopen. Auto aangevallen door extreemlinks tuig. Politie kan mijn veiligheid niet veranderen. PS burgemeester staat gewoon lekker mee te betogen. Lezing geannuleerd.



Hallucinante enggeestigheid. Democratie? Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Klacht

Francken heeft bij de politie van Lubbeek intussen een klacht ingediend tegen onbekenden, voor de schade aan de beide kanten van zijn wagen. Hij heeft in de klacht ook vermeld dat burgemeester Targnion “ernstig nalatig” is geweest door mee te betogen en op geen enkele wijze de verhitte gemoederen te hebben bedaard. “Ik vraag dat dit onderzocht wordt”, aldus Francken.

Vanochtend liet Francken al weten dat hij een klacht zou indienen. “Vanuit de PS roept men heel gauw extremist, nazi of racist, maar inhoudelijke argumenten hoor je nooit. Als je mij constant uitmaakt voor nazi, zijn er op de duur jonge gasten die dat geloven en denken dat het gepermitteerd is om een wagen te vernielen”, zei hij aan de VRT.

De deelname van burgemeester Targnion aan het protest noemde Francken “schandalig”. “De boel zelf mee opruien, dat hoort niet.”

Met de groeten van de PS en hun burgemeester-opruier @MurielTargnion pic.twitter.com/XsQan1Xzej Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Provocatie

De burgemeester zelf verdedigt haar aanwezigheid op het protest. “Het is normaal dat de sfeer gespannen is”, zei ze gisteren al aan RTBF. “Dit is een Vlaamse politicus die de Walen terecht een extremist vinden.” De politica omschreef de komst van Francken als een provocatie. “Hij komt hier zijn ideeën voorstellen, ideeën die wij niet delen.”

Targnion heeft de lezing niet verboden omdat ze vindt “dat we extremisten met democratische wapens moeten beantwoorden”. “Hij heeft het recht om zich in een privé-kader uit te drukken (de lezing zou doorgaan in een hotel, een private plek, nvdr.), maar wij hebben ook het recht om te betogen. Ik verwerp het populisme en extremisme van Theo Francken voor 100%. Daarom sta ik tussen de manifestanten”, klonk het bij RTBF.

“Als linkse politica kan ik zijn uitspraken niet aanvaarden”, aldus nog de burgemeester. “Men kan niet ontkennen dat Francken al meer dan eens een polemiek heeft losgeweekt door zijn tweets die je kan gelijkstellen met racisme en xenofobie.” Ze merkte verder op dat er ook vertegenwoordigers en sympathisanten van andere partijen aanwezig waren, “zoals Ecolo, PVDA en cdH”.

Volgens haar werden van de 200 manifesten er zowat 20 als extreem bestempeld. “De grote meerderheid was het niet eens met hun houding.”

