Francken dient klacht in na grimmig protest Verviers, PS-burgemeester: "Hebben het recht te betogen tegen extremist"

20 februari 2019

08u30

Bron: Belga, VRT, RTBF 175 Theo Francken (N-VA) gaat een klacht indienen bij de politie na het protest van gisterenavond tegen zijn komst naar Verviers. Dat heeft hij gezegd op Radio 1. De ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie zou er zijn boek ‘Continent sans frontière’ (Continent zonder Grenzen) voorstellen, maar de lezing werd last minute geannuleerd door een betoging waar ook PS-burgemeester Muriel Targnion aan deelnam. “Dit is een Vlaamse politicus die de Walen terecht een extremist vinden”, verklaarde zij aan RTBF.

De lezing van Francken moest in eerste instantie plaatsvinden in Barchon, maar werd verschillende keren verplaatst. Ze zou uiteindelijk doorgaan in een hotel in Verviers, maar ook dat liep met een sisser af. In de late namiddag verzamelden volgens Franstalige media al meer dan honderd mensen om te manifesteren tegen de lezing.

Terrasmeubilair

Rond 18 uur waren zo’n 200 betogers opgedaagd aan het gemeentehuis. Naar verluidt had ook een delegatie van de gele hesjes zich aangesloten bij het protest. Francken zelf had via Twitter eerder al gewag gemaakt van “veel ophef en dreigementen vanwege extreemlinks” en vanwege de socialistische vakbond FGTB.



De ordediensten waren massaal ter plaatse, moesten zelfs enkele keren tussenbeide komen en traangas gebruiken opdat de situatie niet uit de hand zou lopen. Zo werd er onder meer gegooid met terrasmeubilair van het hotel.

“Democratie?”

Omstreeks 20.30 uur meldde de ex-staatssecretaris dat de situatie ter plaatse wel degelijk “uit de hand gelopen” was. “Auto aangevallen door extreemlinks tuig. Politie kan mijn veiligheid niet veranderen (sic). PS burgemeester staat gewoon lekker mee te betogen. Lezing geannuleerd.” Volgens Francken was er sprake van “hallucinante enggeestigheid”. “Democratie? “, vroeg hij zich af.

De politie moest de aanhangers van de N-VA’er naar verluidt escorteren zodat ze niet geconfronteerd zouden worden met de manifestanten.

Situatie uit de hand gelopen. Auto aangevallen door extreemlinks tuig. Politie kan mijn veiligheid niet veranderen. PS burgemeester staat gewoon lekker mee te betogen. Lezing geannuleerd.



Hallucinante enggeestigheid. Democratie? Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Provocatie

Ook de burgemeester van Verviers, Muriel Targnion (PS), nam deel aan het protest. “Het is normaal dat de sfeer gespannen is”, verklaarde zij gisteren aan RTBF. “Dit is een Vlaamse politicus die de Walen terecht een extremist vinden.” Targnion omschreef de komst van Francken als een provocatie. “Hij komt hier zijn ideeën voorstellen, ideeën die wij niet delen.”

De burgemeester heeft de lezing niet verboden omdat ze vindt “dat we extremisten met democratische wapens moeten beantwoorden”. “Hij heeft het recht om zich in een privé-kader uit te drukken (de lezing zou doorgaan in een hotel, een private plek, nvdr.), maar wij hebben ook het recht om te betogen.”

“Ik verwerp het populisme en extremisme van Theo Francken voor 100%. Daarom sta ik tussen de manifestanten”, sprak burgemeester Targnion voor de camera van RTBF.

Met de groeten van de PS en hun burgemeester-opruier @MurielTargnion pic.twitter.com/XsQan1Xzej Theo Francken(@ FranckenTheo) link