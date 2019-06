Francken: “De plaat van Dewinter is grijsgedraaid”

kv

09 juni 2019

04u54

Bron: Belga

0

"Dewinter zal eindigen zoals Wilders: in totale nederlaag." Dat heeft Theo Francken gezegd in een interview in De Zondag. "Altijd opnieuw over die islam beginnen, altijd opnieuw op die moslims kappen, dat is vermoeiend. Zijn plaat is grijsgedraaid. Wij zien ook problemen binnen de islam, maar wij willen geen oorlog met de islam", aldus Francken.