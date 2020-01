Francken: “De Block schendt opvangwet met verstrengde asielprocedure” SVM

07 januari 2020

13u22

Bron: Belga 0 Door opvang te weigeren voor asielzoekers die de Dublinregels niet volgen, schendt minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) de opvangwet. Dat zegt haar voorganger Theo Francken. Het N-VA-Kamerlid wil de wet aanpassen, zegt hij op Twitter.

De Block verstrengt de asielprocedure, maakte ze afgelopen weekend bekend. Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken geven asielzoekers die de Europese Dublinverordening niet volgen geen opvang meer. De verordening bepaalt dat het Europese land waar een asielzoeker in kwestie is aangekomen bevoegd is voor de asielaanvraag, maar in ons land verblijven asielzoekers die elders zijn aangekomen of zelfs al erkend zijn.

Die beslissing is echter niet wettelijk, reageert Vluchtelingenwerk Vlaanderen vandaag. Ons land is bij wet verplicht mensen die asiel aanvragen op te vangen tijdens hun asielprocedure, klinkt het.

N-VA-Kamerlid Theo Francken is het daar mee eens, al trekt hij een heel andere conclusie. "Deze crisis krijg je niet meer opgelost met gewone maatregelen. Maggie heeft groot gelijk dat ze de misbruiken niet meer tolereert", twittert hij. "Er zitten te veel ruimhartigheden in het huidige asielsysteem die al te vaak leiden tot misbruik." De voormalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie wil deze week nog een wetsvoorstel indienen om de opvangwet aan te passen.

