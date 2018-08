Francken: "Brusselse burgemeester wil niet optreden in Maximiliaanpark om N-VA te treffen" sam

09 augustus 2018

21u40

Bron: belga 19 Dagelijks stromen in het Maximiliaanpark in Brussel opnieuw honderden migranten samen, ongeveer evenveel als een jaar geleden. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken wijst voor de situatie in het park met een beschuldigende vinger naar Brussel en burgemeester Philippe Close (PS).

"Burgemeester Close, de PS, wil niet optreden. Het is meer dan een jaar geleden dat de lokale politie er een actie heeft gedaan, met uitzondering van één actie vorige week", aldus Francken in TerZake. De staatssecretaris wijst erop dat het een taak is van de lokale overheid om te zorgen voor de openbare veiligheid en netheid op zijn grondgebied.

Transmigranten

De meeste mensen in het park zijn niet van plan om asiel aan te vragen, maar zijn transmigranten op weg naar Groot-Brittannië. Francken verwijt Close de ngo's te pamperen en een politieke agenda te hanteren, "met de enige reden om aan te tonen dat de N-VA het niet aankan, dat Francken het niet aankan, dat Jambon het niet aankan, dat wij hardvochtig en inhumaan zijn."

Terugsturen

Francken stelt dat de mensen in het park geen vluchtelingen zijn, maar economische migranten. De oplossing is voor hem simpel: "Ik kan die mensen geen bed, bad en brood aanbieden omdat de opvangwet van 2007 mij dit niet toestaat", luidt het. "Dan is er maar één oplossing: we gaan ze opsluiten en terugsturen naar hun land van herkomst, hoe moeilijk het ook is." Hij pleit opnieuw voor een pushbackbeleid naar Australisch model en houdt vol dat het er zal komen ook.