Francken bits na hypothetische vraag over ontslag na visafraude: "Ik word helemaal niet beticht in dit verhaal"

17 januari 2019

19u19

In een interview na afloop van de plenaire vergadering reageerde Theo Francken geïrriteerd toen hem werd gevraagd of hij zou aftreden in de zaak rond de visafraude mocht hij op dit ogenblik nog staatssecretaris zijn.

Vandaag werd in de Kamer gepleit voor een hoorzitting van Theo Francken, in de Commissie Binnenlandse Zaken, naar aanleiding van de zaak rond de humanitaire visa, waarvoor Mechels N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam duizenden euro’s zou hebben gevraagd. Het is op het kabinet van Francken dat de visa werden goedgekeurd nadat Kucam de lijsten met personen doorgaf.

Francken weet nog niet of hij bereid is om deel te nemen aan een hoorzitting in de Commissie Binnenlandse Zaken, zo verklaarde hij vanavond aan VTM NIEUWS. “Het is alleszins niet gebruikelijk dat parlementsleden parlementsleden horen”, reageerde hij. De hoorzitting zal echter gaan over praktijken die plaatsvonden tijdens zijn hoedanigheid als staatssecretaris.

Op de vraag of hij ontslag zou nemen, mocht hij op dit ogenblik nog staatssecretaris zijn, reageerde Francken geërgerd: “Ik word van niets beticht.”

Minder strenge controle

Ondertussen blijkt dat de Assyrische Christenen die tegen betaling van grof geld via de N-VA’er Melikam Kucam naar België zouden zijn gehaald, zijn minder streng gecontroleerd dan andere vluchtelingen met een humanitair visum. Dat deelt de Dienst Vreemdelingenzaken mee, en wordt bevestigd door huidig minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) in de Kamer.

Voor de Syrische vluchtelingen die met een humanitair visum naar België zijn gekomen is er overigens goed nieuws: De Block ziet geen reden om hun papieren in te trekken. “Hen bestraffen zou niet de juiste methode zijn”, zei ze in de Kamer. “Hun asielaanvraag zal behandeld worden zoals alle andere.”