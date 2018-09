Francken bijt van zich af: "Ik kan niet met toverstokje 300 plaatsen toveren" Nathalie De Bisschop

21 september 2018

20u02

Bron: VTM Nieuws 0 Om het nijpend probleem van de transmigranten aan te pakken moeten er zo snel mogelijk driehonderd extra plaatsen bijkomen in gesloten instellingen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) krijgt de kritiek dat hij te laat met een plan afkomt. "Ik kan niet 1-2-3 met een toverstokje 300 plaatsen toveren", bijt hij van zich af.

De regering is het eens over dat aantal extra plaatsen, maar nog niet over de manier waarop dat moet gebeuren. Francken die tegen vandaag met een plan moest uitpakken, denkt aan opvang in een oude legerkazernes of in een gevangenisboot, zoals in Nederland.

"Dat werkt goed in Nederland. Dat werkt in heel wat Europese landen", legt Francken uit. "De premier stelde voor om oude legerkazernes in te zetten. Dat is voor mij geen taboe. De komende weken, de komende dagen, werken we dat uit en komt er een beslissing."

Smartphones afnemen

Vanochtend werd er ook op de ministerraad gepraat over de aanpak van transmigranten. N-VA-voorzitter Bart De Wever stelde gisteravond in Terzake voor om transmigranten via het snelrecht op te pakken en om hun smartphones af te nemen tijdens het onderzoek. Bevoegd minister van Justitie Koen Geens (CD&V) reageert koeltjes. "De Wever is minister van Binnenlandse Zaken, van Buitenlandse Zaken, van Justitie en van nog een aantal andere zaken. Maar wij gaan er hier rustig over beslissen", zei hij.