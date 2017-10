Francken bevestigt: "Er zijn al Soedanezen teruggestuurd" Omstreden identificatiemissie ADN

Bron: Belga 0 belga Migranten in het Maximiliaanpark. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) bevestigt dat er al Soedanezen zijn teruggestuurd naar hun land van herkomst, na de omstreden identificatiemissie van de Soedanese administratie in ons land. Dat heeft de staatssecretaris vandaag verklaard in 'De Zevende Dag' op Eén. Ondertussen blijkt dat meer dan twintig Soedanezen een asielaanvraag hebben ingediend.

De identificatiemissie kwam naar België om uit te maken of transmigranten uit het Maximiliaanpark of in de buurt van het Noordstation in Brussel al dan niet Soedanezen zijn. Tegen die missie kwam veel protest, omwille van het regime in Khartoem.

Ondertussen werden tientallen Soedanezen teruggestuurd naar andere Europese landen, maar ook al naar Soedan. "Onze administratie staat niet stil", aldus Francken, die geen concreet cijfer wilde noemen. Hij merkte op dat meer dan twintig Soedanezen intussen een asielaanvraag hebben ingediend. Voordien weigerde het leeuwendeel dat, omdat ze naar het Verenigd Koninkrijk wilden doorreizen.

Dinsdag verwacht de staatssecretaris de uitspraak in het derdenverzet tegen het vonnis van de Luikse rechter die vorige week de uitwijzing had verboden van Soedanezen die in het gesloten centrum van Vottem verblijven.