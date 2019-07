Francken: "Alle beroepen tegen strengere vreemdelingenwet zijn door Grondwettelijk Hof verworpen” mvdb

19 juli 2019

12u01 150 Het Grondwettelijk Hof heeft alle beroepen ingediend tegen de verstrenging van de vreemdelingenwet verworpen. Dat meldt oud-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) op sociale media.

De verstrenging van de wet werd begin 2017 gestemd. Zeventig organisaties waaronder vakbonden ACV en ABBV en prominenten uit de cultuursector ondertekenden achteraf mee een open brief waarin gesteld werd dat door de wet een aantal basisrechten in het gedrang dreigen te komen. Volgens de ondertekenaars degradeerde de wet niet-Belgen tot tweederangsburgers.

Francken meldt dat zijn wetgeving geheel conform is met internationaal en Europees recht. “Het is dus wel degelijk mogelijk om vreemdelingen (niet-Belgen) die in België geboren zijn of voor hun 12 jaar zijn toegekomen, hun verblijf in te trekken en terug te sturen naar hun land van nationaliteit”, aldus het N-VA-kopstuk.



Onder meer Kati Verstrepen van de Liga voor de Mensenrechten, “opengrenzenactivist” Alexis Deswaef en de Orde van Franstalige (advocaten-)balies hadden beroep aangetekend bij het Grondwettelijk Hof. “Wat een overwinning”, luidt het nog.