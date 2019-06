Exclusief voor abonnees Francesco Vanderjeugd doet gooi naar voorzitterschap Open Vld: “Ik hoop dat Tommelein mij steunt” Astrid Roelandt

12 juni 2019

03u41 0 De strijd om het voorzitterschap bij Open Vld barst los. Niet 'usual suspects' Bart Tommelein of Vincent Van Quickenborne stellen zich als eerste kandidaat, wel een andere West-Vlaming: ‘burgemeester-kapper’ Francesco Vanderjeugd uit Staden. En daarmee pakt hij zijn mentor in snelheid. “Ik hoop dat Tommelein mij steunt.”

Hij heeft slecht geslapen, geeft hij toe. "Ik heb wat liggen woelen, want ja, het is toch een grote stap." Ooit was Francesco Vanderjeugd (nu 31) de jongste burgemeester van het land. Ondanks zijn meer dan 18.000 voorkeurstemmen vanop plaats 4 raakte hij in mei toch niet herverkozen als Vlaams Parlementslid, nota bene omdat hij zelf zijn ‘veilige’ derde plaats had afgestaan aan Mercedes Van Volcem, om de vrede in de partij te bewaren. Vandaag, nog tien maanden voor de eventuele voorzittersverkiezingen, gooit hij zich als eerste in de strijd om de stoel van Gwendolyn Rutten. "Ik zou zoals anderen - want er zullen nog wel andere kandidaten zijn - kunnen wachten en achterover leunen om te zien wat er nog te rapen valt. Ik hoor dat ze mij willen coöpteren als senator. Maar ik ga geen 5 jaar verstoffen in een orgaan dat mijn partij wil afschaffen."

En dus reikt u maar meteen naar het voorzitterschap?

"Ik denk daar al veel langer over na. Ik vind het enorm pijnlijk dat wij als liberale partij vandaag geen wervend verhaal hebben, geen alternatief tegen die extremen, zowel op rechts als op links. Terwijl we daar nu net het meeste nood aan hebben. We zijn de partij geworden van 'een beetje van alles', ergens tussen al die uitgesproken meningen. Wij proberen altijd positief te zijn. We zijn allemaal vrienden en we geloven in de doeners... Oké, dat is wel zo, maar het draait te veel om de marketing. Als je dat laagje eraf krabt, vinden mensen daar maar weinig boodschap achter."

