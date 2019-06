Fractieleider Hedebouw leidt nieuwe PVDA-verkozenen rond in de Kamer bvb

05 juni 2019

17u57

Bron: Belga 8 PVDA-boegbeeld Raoul Hedebouw heeft vandaag de pas verkozen Kamerleden van zijn partij een rondleiding gegeven in het parlement. De PVDA zag bij de verkiezingen haar Kamerzetels verzesvoudigen van twee naar twaalf en wordt daarmee een echte fractie. Daarmee zullen ze mee kunnen wegen op de werkzaamheden van de Kamer.

Tijdens de vorige legislatuur had PVDA (of PTB in Franstalig België) maar twee verkozenen in het federaal parlement. Raoul Hedebouw was verkozen in Luik, Marco Van Hees in Henegouwen.

Zij krijgen er nu een pak collega's bij. De extreem-linkse partij scoorde goed bij de verkiezingen en haalde ook in Vlaanderen de kiesdrempel. In totaal haalde de PVDA twaalf Kamerzetels. Naast Hedebouw en Van Hees werden ook partijvoorzitter Peter Mertens (Antwerpen), Greet Daems (Antwerpen, lerares Nederlands aan anderstaligen), Steven De Vuyst (Oost-Vlaanderen, schepen in Zelzate), Maria Vindevoghel (Brussel, bekend geworden als vakbondsvrouw bij Sabena), Gary Colebunders (Luik, ex-vakbondsman bij Ford Genk), Nabil Boukili (Brussel, museumbewaker), Sofie Merckx (Henegouwen, arts bij Geneeskunde voor het Volk), Thierry Warmoes (Namen, ambtenaar), Nadia Moscufo (ex-kassierster bij Aldi) en Roberto D'Amico (Henegouwen, ex-vakbondsafgevaardigde Caterpillar) verkozen.

Wedde afstaan

Alle verkozenen zullen het gros van hun parlementaire wedde afstaan aan de partij. "Als je poen wil verdienen, moet je bij ons niet op de lijst gaan staan", zegt Hedebouw. Ook de dotatie die de partij krijgt, zal fors stijgen nu ze meer verkozenen heeft.

"Met dat geld gaan we campagne voeren en investeren in de uitbouw van een studiedienst", zegt voorzitter Peter Mertens. "We moeten de partij ook nog verder uitbouwen in grote delen van het land. We moeten investeren om aanwezig te kunnen zijn op het terrein", zegt Hedebouw.

De marxistische partij vindt wel dat er minder publiek geld naar de politiek moet gaan. "We hebben een wetsvoorstel om de lonen van parlementsleden en ministers door twee te delen, ook voor onszelf."

Agenda bepalen

Met twaalf Kamerleden zal de PVDA een echte fractie vormen. Ze mag deelnemen aan de Conferentie van Voorzitters, die de werkzaamheden van de Kamer regelt. "We zullen mee de agenda van de Kamer kunnen bepalen, terwijl we die tot nu toe altijd moesten ondergaan", zegt Hedebouw. "Ook zullen verschillende van onze fractieleden zich kunnen specialiseren in bepaalde domeinen."

Wie lid zal worden van welke commissies, is nog niet uitgemaakt. Tegen de installatievergadering van 20 juni moet die verdeling rond zijn. Dan zal ook duidelijk worden in welke taal Maria Vindevoghel, die in Brussel verkozen is, de eed zal afleggen. Doet ze dat in het Nederlands, dan wijzigt de verhouding tussen het aantal Nederlandstalige en Franstalige parlementsleden. Die verhouding speelt een rol bij wetten die met een bijzondere meerderheid moeten worden goedgekeurd. Voor die wetten is, naast een tweederdemeerderheid, ook een meerderheid in elke taalgroep noodzakelijk.