Fractieleider Groen onder vuur om uitspraak over "moordstrookjes" van Weyts kv

26 september 2018

17u11

Bron: Belga 0 Groen-fractieleider Björn Rzoska heeft vandaag in het debat over de Septemberverklaring forse kritiek gekregen voor zijn woordgebruik op het vlak van fietsveiligheid. Rzoska sprak eerder deze week van "moordstrookjes". Een uitspraak waarvoor hij in het halfrond op de korrel werd genomen. Zo noemde minister-president Geert Bourgeois zich "gechoqueerd". Eerst weigerde Rzoska zijn woorden in te trekken, maar even later gaf hij toch toe dat zijn woordgebruik "te snel en te scherp" was.

Dat de Vlaamse regering zich maandag in de Septemberverklaring ook op de borst klopte over de daling van het aantal verkeersdoden, bestempelde Groen-fractieleider Björn Rzoska als een voorbeeld van "misplaatst triomfalisme". Vooral op het vlak van fietsveiligheid scoort Vlaanderen volgens Rzoska nog ondermaats.

In een interview eerder deze week verwees Rzoska naar bepaalde fietspaden als "moordstrookjes". Iets wat bij zowel N-VA-fractieleider Matthias Diependaele, minister van Mobiliteit Ben Weyts als minister-president Geert Bourgeois in het verkeerde keelgat is geschoten. "Moord is het opzettelijk doden van mensen. Meneer Rzoska, wik uw woorden voor u zulke taal spreekt. Dit is erover", aldus minister-president Geert Bourgeois.

In eerste instantie weigerde Rzoska zijn woorden in te trekken, maar even later gaf hij toch toe dat hij "te snel en te scherp" was geweest. De Groen-fractieleider blijft er wel bij dat Vlaanderen meer moet investeren in fietsveiligheid en dat de cijfers voor de fietsers "bloedrood" zijn.

Dat laatste noemde mobiliteitsminister Ben Weyts dan weer een "pertinente leugen". "Op tien jaar tijd is het aantal doden ter plaatse gedaald van 68 naar 32. Dat is meer dan een halvering", aldus Weyts. "Als u meer mensen op de fiets wil krijgen, zal het niet helpen om verdraaiingen en leugens te gebruiken", dixit Weyts.