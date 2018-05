Fox News over België: "Brussel is de jihadihoofdstad van Europa. Politici knijpen oogje dicht om stemmen te halen" avh

12 mei 2018

15u29

Bron: Fox News, Rebel Media 341 De Amerikaanse nieuwszender Fox News is bijzonder scherp voor ons land. Fox-presentator Tucker Carlson had gisteren de Britse rechtse columniste Katie Hopkins te gast. Zij had net een bezoek aan Molenbeek achter de rug en leverde een erg scherpe analyse af: "Brussel is de jihadihoofdstad van Europa".

Katie Hopkins, die bekend werd door reality tv en nu columns schrijft voor verschillende Britse kranten, trok naar Molenbeek en interviewde er burgemeester Françoise Schepmans (MR). Hopkins stelde haar enkele vragen over een lijst die ze een maand voor de aanslagen in Parijs ontvangen zou hebben. Op die lijst stonden 80 jihadisten die in Molenbeek woonden, onder wie ook terroristen Salah en Brahim Abdeslam en Abdelhamid Abaaoud.

“Ik had een lijst van meer dan dertig namen, maar het was niet de taak van de lokale politie om deze mensen te volgen. Dit was de taak van de federale politie en dat is het nog steeds”, antwoordde Schepmans.

“Ik ben geen sheriff”

“We kunnen mensen arresteren na de feiten, maar we konden niemand arresteren op basis van deze lijst”, zegt Schepmans tegen Hopkins. “Je moet het onderscheid maken tussen de administratieve autoriteit en de politie. Als administratieve autoriteit moet ik de wet respecteren.”

Jihadihoofdstad van Europa

Hopkins is bij Carlson erg scherp voor burgemeester Schepmans. “Zij had die lijst met die namen maar ze deed er niets mee. Ze zei dat het niet haar taak was. Dit is een deel van het probleem in de jihadihoofdstad van Europa”, zegt ze. “Politici knijpen een oogje dicht, omdat ze afhangen van moslims om stemmen te winnen.”

Partij Islam

Hopkins heeft het bij Carson ook nog even over de partij Islam. “Die partij wil scheiding tussen en mannen en vrouwen op het openbaar vervoer. Ze willen overal halal en overal Sharia”, zegt ze. “Over welke generatie het ook gaat, veel moslims in België staan nog met één been in hun thuisland. Oude moslimtradities wegen zwaarder door dan elke Europese erfenis die ze ondertussen hebben.”