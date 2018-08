Foutparkeerders blokkeren uitrit brandweerkazerne: "Wij willen kunnen uitrijden naar noodgeval" HR

05 augustus 2018

18u22

Bron: Brandweerzone Kempen 20 De brandweer van Herentals heeft een opmerkelijke oproep gedaan. Daarin roepen ze foutparkeerders op om niet langer hun poorten te blokkeren. "Wij willen kunnen uitrijden naar een noodgeval."

De brandweerzone Kempen - post Herentals deelde de foto vanmiddag op haar Facebookpagina. Ze kregen de foto toegestuurd. "Zoals de duidelijke borden aangeven is het niet toegestaan om voor onze poorten te parkeren", klinkt het. "We willen altijd kunnen vertrekken naar een noodgeval."

"Meteen de politie bellen en laten takelen", klinkt het in de reacties. De brandweer zegt niet te weten of de wagens daar effectief geparkeerd waren, of dat de bestuurders eventueel nog in de buurt van hun auto waren. Alleszins is het niet toegelaten om op die plaats te parkeren.

Het agentschap Natuur & Bos waarschuwt in de regio overigens nog steeds voor brandgevaar. In natuurgebieden in de provincies Antwerpen en Limburg geldt brandfase rood. Dat betekent dat het er extreem droog en brandgevaarlijk is.