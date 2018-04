Foutjes van 1 miljoen: honderden boetes niet geïnd door 'streng' nieuw systeem Stephanie Romans

28 april 2018

05u57

Bron: eigen berichtgeving 9 De eerste dagen na de invoering van het automatisch systeem om verkeersboetes te innen, kregen veel agenten een foutmelding van de controlesoftware. Honderden pv's - goed voor een boetebedrag van één miljoen - zouden daardoor onbruikbaar zijn geworden.

De inning van verkeersboetes gaat sinds 28 maart volledig automatisch. Het enige wat de politie nog moet doen, is de overtreding vaststellen en een proces-verbaal maken. De computer doet de rest. De onmiddellijke inning gaat via bpost naar de overtreder en 'het systeem' houdt bij of de snoodaard betaalt.

De eerste dagen na de invoering van het nieuwe 'crossborder-systeem' kregen veel agenten plots foutmeldingen. Niet door een technisch probleem, maar door kleine onvolledigheden of foutjes in het pv. "De kwaliteitsfilter is heel streng", legt Edward Landtsheere van de FOD Justitie uit. "Alles moet tot in de puntjes kloppen, anders mag de boete niet weg."

Soms was een klein ding de boosdoener. "Denk aan de volgorde waarop de agent gegevens had ingevoerd", verduidelijkt Landtsheere. "Het systeem herkent informatie zoals naam, geboortedatum en adres alleen als die in de juiste volgorde worden ingevoerd."

Maar in heel wat andere gevallen had de politie niet alle benodigde gegevens om de overtreder te identificeren. "Door een ambtelijke fout kan het gebeuren dat iemands geboortedatum of rijksregisternummer niet correct in de politionele databanken staat. Zonder die info wil het systeem niet langer een onmiddellijke inning of minnelijke schikking opsturen", zo zegt Landtsheere.

"Frustrerend", klinkt het bij een politiebron. "Vroeger stuurden we in zulke gevallen toch een onmiddellijke inning op. Ook als we niet alle gegevens hadden. De meeste mensen betaalden ook gewoon. Nu moeten we zulke pv's laten liggen. De vaststelling gebeurt voor niets en we lopen de inkomsten mis. Reken maar uit: elke dag worden er zo'n vijf miljoen boetes uitgeschreven aan ongeveer 60 euro per stuk. Als je een paar dagen een groot deel van die boetes niet uitstuurt, zit je al snel aan een inkomstenverlies van één miljoen."

Minder problemen

De FOD Justitie ziet dat anders: "Met de invoering van het crossborder-systeem is Justitie verantwoordelijk geworden. En de procureurs staan erop dat de overtreder volledig correct geïdentificeerd is." Landtsheere stelt tot slot nog gerust: "De eerste dagen waren er veel problemen, maar intussen is het aantal foutmeldingen al fel gedaald."