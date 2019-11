Foutje in wet hersteld: geen verjaringstermijn meer voor verkrachting met dood tot gevolg kv

28 november 2019

21u39

De plenaire Kamer heeft vandaag unaniem een reparatie goedgekeurd op de wet die er voor zorgt dat seksueel misbruik op minderjarigen niet meer kan verjaren. Die wet kreeg drie weken geleden groen licht.

Een onzorgvuldigheid in de wet zorgde echter voor een kortere verjaringstermijn (van 10 jaar) in geval van verkrachting of aanranding van een meerderjarige met de dood tot gevolg. De tekst die vandaag werd goedgekeurd, herstelt de vorige verjaringstermijn van vijftien jaar.