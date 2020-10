Foutgeparkeerde wagen voor hoofdkwartier MR blijkt van kersvers staatssecretaris Mathieu Michel: “Hij is al uurtje zoek” KVDS

05 oktober 2020

15u33 108 Een filmpje waarop de foutgeparkeerde wagen van onze nieuwe staatssecretaris van Digitalisering Mathieu Michel te zien is voor het hoofdkwartier van de MR in Brussel, is al een paar tienduizend keer bekeken op Twitter.

Het was een journalist van persagentschap Belga die de beelden deelde op Twitter. “De politie checkt even of de brutaal geparkeerde auto voor de deuren van de MR van een persmuskiet is. Nee hoor, die is gewoon van staatssecretaris Mathieu Michel en de chauffeur is al een uurtje zoek”, schreef Maarten Weynants.

Michel – de broer van Europees president Charles Michel – dook even later op en ging alsnog op zoek naar een reglementair plekje. “Hij rijdt nu rondjes en passeert al voor de vierde keer. Zegt iemand aan de arme man dat er nog plaats is in parking Hallepoort”, klonk het even later.





Het filmpje werd al bijna 20.000 keer bekeken op Twitter en lokt flink wat reactie uit. Het doet denken aan een incident van eind 2014, toen Bart De Wever tijdens de regeringsonderhandelingen het partijbureau van de MR verliet in een Porsche Carrera. De gelegenheidschauffeur – Joy Donné, die later kabinetschef werd van N-VA-kopstuk Jan Jambon en nu federaal parlementslid is – gooide toen voor de ogen van de camera’s een boete die tussen zijn ruitenwissers stak op de grond en bleek ook met twee verschillende nummerplaten te rijden. Dat veroorzaakte toen heel wat ophef.

