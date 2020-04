Foute handleiding in testkits voor rusthuizen, ook probleem met grote levering maskers Philippe De Backer: “3 miljoen FFP2-maskers voldoen niet aan kwaliteitseisen” HAA

09 april 2020

16u56

Bron: Belga 202 Minister Philippe De Backer (Open Vld) heeft in de Kamer “slecht nieuws” gebracht, zoals hij het zelf aankondigde. Drie miljoen FFP2-maskers, die vorige vrijdag aankwamen op de luchthaven van Luik zijn afgekeurd omdat ze niet aan de kwaliteitseisen voldeden. Dat blijkt uit de definitieve testen die de FOD Volkgsgezondheid heeft laten uitvoeren. Ook blijkt er een probleem te zijn met testkits die aan de woonzorgcentra zijn geleverd. Die bevatten niet de juiste handleiding, meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid.



Minister De Backer, bevoegd voor de taskforce die belast is met de levering van medische hulpmiddelen, maakte het probleem met de mondmaskers donderdagnamiddag zelf bekend in de Kamer. “Al bij de eerste visuele controle bleek dat de maskers niet voldeden aan de keuringscriteria, omdat ze geen CE-keurmerk hadden”, klonk het.



“De leverancier heeft dan documenten laten zien waaruit zou moeten blijken dat de maskers wel voldeden, maar onderzoek wees uit dat dat niet klopte. Na extra testen is nu gebleken dat de maskers kwalitatief onaanvaardbaar waren. De FOD heeft dat gisteren met een proces-verbaal officieel laten vaststellen.”

Foute handleiding

Ook blijkt er een probleem te zijn met testkits die naar de woonzorgcentra zijn verzonden om personeel en bewoners te testen op corona. Die bevatten handleidingen die niet overeenkomen met de staafjes (“wissers”) om de tests af te nemen. Dat meldt de VRT en het nieuws wordt bevestigd door het Agentschap Zorg en Gezondheid.



Intussen is het Agentschap, dat niet instond voor de verdeling van de kits en handleidingen, begonnen met het versturen van de juiste handleidingen naar de Vlaamse rusthuizen.

Er zou in de woonzorgcentra afnamemateriaal zijn geleverd dat dient om een test via de keel (en de neus) af te nemen. Maar de handleidingen die bij de tests zitten, leggen enkel uit hoe je een test via de neus afneemt. De staafjes voor de keel zijn een pak dikker. Verschillende woonzorgcentra zijn daarom al gestopt met tests afnemen.

Federale werkgroep

Eerder had minister Philippe De Backer (Open VLD) beloofd om 20.000 tests aan de woonzorgcentra te leveren, waarvan ruim 11.000 voor Vlaanderen.

“We hebben het probleem gesignaleerd aan de federale werkgroep ‘testing’”, zegt woordvoerder Joris Moonen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Zo kunnen zij ook aan de Brusselse en Waalse woonzorgcentra de juiste handleidingen bezorgen. Wij zijn begonnen met verspreiden van de juiste handleidingen in Vlaanderen.”

