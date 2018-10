Fouad Belkacem is Belgische nationaliteit kwijt Patrick Lefelon

23 oktober 2018

09u43

Bron: eigen berichtgeving, belga 0 Het hof van beroep in Antwerpen heeft de Belgische nationaliteit afgenomen van Fouad Belkacem, de gewezen leider van terreurbeweging Shariah4Belgium. Het openbaar ministerie had het afnemen van de nationliteit gevraagd omdat Belkacem ernstig tekort is geschoten in zijn verplichtingen als Belgisch burger.

Fouad Belkacem werd in januari 2016 veroordeeld tot twaalf jaar cel en 30.000 euro boete als leider van de terroristische groepering Sharia4Belgium. In oktober 2016 werd de procedure gestart om hem zijn Belgische nationaliteit te ontnemen.

Volgens het Antwerpse parket-generaal vormt hij een permanente bedreiging voor de openbare veiligheid en is hij ernstig tekort geschoten in zijn verplichtingen als Belgisch burger. Belkacem heeft nu enkel nog de Marokkaanse nationaliteit.

Liliane Verjauw, advocate van Fouad Belkacem, reageerde niet verrast op de vervallenverklaring van de nationaliteit van Belkacem. “Dit hadden wij verwacht. Het gerecht wil een voorbeeld stellen door Belkacem zijn nationaliteit af te nemen. Wij zoeken uit hoe wij die beslissing toch nog kunnen aanvechten. Cassatieberoep behoort tot de mogelijkheden en daarna het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.”

“Fouad Belkacem en zijn familie weten wat de volgende stap zal zijn: de uitwijzing naar Marokko”, zegt Verjauw. “Daar komt de veiligheid van meneer Belkacem in het gedrang. De voorbije weken is duidelijk geworden hoe regimes zoals dat in Marokko omgaan met politieke tegenstrevers. Er zijn voorbeelden genoeg waarbij mensen niet worden uitgewezen naar Marokko omdat zij er dreigen vervolgd en gemarteld te worden.”

Volgens Liliane Verjauw heeft Fouad Belkacem (36) in zijn hele leven hooguit 6 maanden in Marokko verbleven. “Belkacem is een product van de Belgische maatschappij, niet van de Marokkaanse. Ik ga een eventuele uitwijzing aanvechten met alles wat in mijn macht ligt.”

Fouad Belkacem was zelf niet aanwezig bij de uitspraak. Tijdens de behandeling van zijn zaak zei Belkacem dat hij altijd een band met België zal behouden, zelfs als zijn nationaliteit wordt ingetrokken. “Mijn ouders, mijn grootmoeder, mijn vrouw, mijn kinderen blijven hier wonen. Ik zal altijd met hen in contact blijven”, zei Belkacem toen.

Fouad Belkacem zit intussen vijf jaar achter de tralies. Hij liep verschillende veroordelingen op en zit pas op 25 mei 2027 aan zijn strafeinde. De zwaarste gevangenisstraf kreeg hij in januari 2016, toen hij tot twaalf jaar cel werd veroordeeld als leider van de terroristische organisatie Sharia4Belgium.

In hun motivering gaan de rechters van het Antwerpse Hof van Beroep uitgebreid in op het verleden van Belkacem. De rechters: “Zijn strafrechterlijk verleden is “indrukwekkend.” Het strafregister telt maar liefst zeven bladzijden met daarop 27 veroordelingen voor de politierechtbanken en 9 correctionele veroordelen. Daarvan zijn er 6 voor de correctionele rechtbank en 3 voor het hof van beroep. Fouad Belkacem toont zich hardleers en etaleert een misprijzen voor de openbare instellingen van dit land. Zo is hij herhaaldelijk veroordeeld voor smaad en laster. De heer Belkacem schuwt ook evenmin het fysiek geweld.”

De rechters verwijzen ook uitgebreid naar de veroordeling van Belkacem in het Shariah4Belgium-proces. Daar werd hij tot 12 jaar cel veroordeeld omdat hij de pijlers van de Belgische samenleving in het gedrang bracht en ook de rechten van andere burgers ondermijnde.

Dat brengt de rechters tot het besluit: “Nationaliteit is een werkwoord. Het brengt rechten en plichten met zich mee. Fouad Belkacem is enkel geïnteresseerd in de rechten. Hij is niet bereid de verplichtingen van Belgische staatsburger na te leven. Daarom wordt zijn Belgische nationaliteit vervallen verklaard.”

De rechters vinden dat Fouad Belkacem nog niet hoeft te vrezen voor een uitlevering aan Marokko. Dat gebeurt enkel als Marokko daar zelf om vraagt. In dat geval moet de Belgische regering daarvoor zijn toelating geven.