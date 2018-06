Fouad Belkacem geraakt niet in rechtbank door cipierstaking, zaak uitgesteld HA

26 juni 2018

13u12

Bron: Belga 3 Het hof van beroep in Antwerpen heeft de zaak over de nationaliteitsafname van Fouad Belkacem uitgesteld naar 25 september. Door de cipierstaking is er te weinig veiligheidspersoneel ter beschikking is om hem naar Antwerpen te brengen. De advocate van de Sharia4Belgium-leider betreurt dat de actie ook de rechtsstaat belemmert, zegt ze bij ATV.



Belkacem wilde zijn proces absoluut bijwonen, waardoor zijn advocate op een uitstel had aangedrongen. Het parket-generaal stond erop om de zaak te behandelen, maar aangezien er voor Belkacem veel op het spel staat, stond het hof van beroep toch een uitstel toe zodat hij in persoon aanwezig kan zijn.

Belkacem werd in januari 2016 veroordeeld tot twaalf jaar cel en 30.000 euro boete als leider van de terroristische groepering Sharia4Belgium. Daarna werd de procedure gestart om hem zijn Belgische nationaliteit te ontnemen. Volgens het Antwerpse parket-generaal vormt hij een permanente bedreiging voor de openbare veiligheid en is hij ernstig tekortgeschoten in zijn verplichtingen als Belgische burger.

Belkacem, die ook nog de Marokkaanse nationaliteit heeft, wil zijn Belgische nationaliteit behouden. Hij heeft geen enkele band met Marokko en wil hier bij zijn gezin blijven.

De advocate van Belkacem vindt het jammer dat de cipierstaking de rechtszaak van haar cliënt tegenhoudt en de zaak daardoor naar eind september is uitgesteld.

Zevende stakingsdag

Het personeel in de Belgische gevangenissen staakt vandaag voor de zevende dag op rij. Ze protesteren tegen de plannen van justitieminister Koen Geens (CD&V) voor een gegarandeerde dienstverlening en aanpassingen aan het personeelsstatuut. Deze namiddag is er alvast nieuw overleg tussen de bonden en minister van Justitie Koen Geens. Een eerste overleg afgelopen donderdag resulteerde niet in een akkoord.

In de Vlaamse gevangenissen ging afgelopen nacht gemiddeld 57,9 procent van de cipiers aan de slag. In verschillende strafinrichtingen was iedereen aan de slag, in Hasselt was dat maar 12,5 procent.

Opnieuw was de actiebereidheid (situatie om 11 uur) onder het personeel van de ochtend- en de dagshift hoger. Bij de vroege shift (vanaf 6 uur) was maar 35,7 procent aan de slag en bij de dagshift (vanaf 8 uur) 38 procent. In Hasselt bleven de meeste cipiers in staking voor de vroege shift (10,34%), en dat steeg daar naar 30,3 procent voor de dagshift. In Tongeren ging bijvoorbeeld 40 procent aan de slag om 6 uur, maar niemand om 8 uur. Daags tevoren was net geen derde aan de slag gegaan voor de ochtend- en dagshift.

In de Waalse gevangenissen wordt dus minder gestaakt. Afgelopen nacht was er gemiddeld 84 procent aan de slag, bij de ochtendshift 60,1 procent en de dagshift 43,4 procent.

Aangepast regime

In totaal worden er volgens het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen 212 politieagenten ingezet in de Vlaamse gevangenissen (inclusief Sint-Gillis in Brussel).

Het gevangeniswezen wijst op de gevolgen van de staking. "Er is een aangepast regime in de gevangenissen. Er is quasi geen bezoek, de wandeling gebeurt in de mate van het mogelijke en er vindt geen tewerkstelling plaats", dixit de woordvoerster.