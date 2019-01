FOTOREEKS. Onze lezers sturen ons hun mooiste foto’s van winterweer

ttr

22 januari 2019

11u54

0

We krijgen vandaag te maken met een echte winterprik. Het KMI voorspelt 2 tot 5 centimeter sneeuw in het hele land en waarschuwt voor gladheid op de wegen. Vanaf 6 uur vanochtend is code geel van kracht. Naast ellende op de weg zorgt die sneeuw natuurlijk ook altijd voor mooie plaatjes. Onze lezers stuurden ons deze foto’s.