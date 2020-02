Foto's ‘De Klaugmieren’ op Aalst Carnaval gaan de wereld rond mvdb

25 februari 2020

12u10 0 Twee dagen na de zondagsstoet op Carnaval Aalst waar enkele carnavalisten verkleed gingen als orthodoxe J oden, gaat het nieuws stilaan de wereld rond. In Engelstalige media duiken vooral de foto's van losse groep Kalisjekloesjers op.

Zij verkleedden zich als ‘klaugmieren’ en duwden een kleine praalwagen voort die een klaagmuur uitbeeldt. Een woordspeling op klaagmuur dus, mier betekent muur in het Aalsters. De Nederlandse openbare omroep NOS interpreteerde dat als ‘Joodse kakkerlakken’. Ook de BBC ziet de mieren als ‘vermin’, ‘ongedierte’.

“Ze zijn ons uit de context aan het trekken”, verklaarde een van de Kalisjekloesjers nog tijdens de stoet aan De Morgen nadat er foto’s op de site van The Jerusalem Post waren beland. De groep zegt totaal niet aan politiek te doen en verklaart er ook niet aan te kunnen doen dat de rest van de wereld geen Oilsjters verstaat. “We willen ons gewoon amuseren.”

Dat is ook wat Peter Van den Bossche van het kabinet van burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) aan de BBC verklaarde. “Aalst Carnaval is net 200% niet-antisemitisch. De carnavalisten reageren zo op de controverse over vorig jaar en de Unesco-schrapping.”

Het artikel over Aalst Carnaval staat bijna 24 uur na publicatie nog steeds prominent op de World-pagina van BBC News, een nieuwssite met een miljoenenbereik van over de hele wereld. De teneur in andere Engelstalige, Franstalige en Duitstalige media is unaniem geheel afkeurend voor Aalst Carnaval. De kranten en nieuwssites kunnen er niet bij dat zoiets 75 jaar na de Holocaust, mag en kan in Aalst.

Lees ook: Burgemeester D’Haese met de dood bedreigd: “Kunnen we dan nu het vergrootglas opbergen, aub?”

Lees ook: ‘Klaugmieren’ winnen prijs: “Beste 0% politiek correct thema”

Lees ook: De Joodse journalist in Aalst: “Ik heb hier dingen gezien die niet uit te leggen zijn. Maar ik kom volgend jaar zeker terug”