Foto doet wenkbrauwen fronsen, maar Panos-filiaal op Brussels Airport overtreedt niet de regels mvdb

16 maart 2020

16u12 8 UPDATE De verbruikerszaal van Panos op Pier A van Brussels Airport is gewoon open, heeft een Facebookgebruiker deze ochtend vastgesteld. Hij deelde een foto . Toch overtreden de broodjeszaak en andere door Autogrill uitgebate restaurants niet de regels, zo blijkt.

Sinds de coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad in voege zijn, mogen restaurants in ons land enkel nog een afhaalservice inrichten. Verbruikerszalen moeten normaal afgesloten worden. Toch heeft de crisiscel van de Federale Overheid een uitzondering uitgevaardigd voor de restaurants in de tax free-zone. Deze zijn enkel toegankelijk voor de vertrekkende passagiers achter de veiligheidscontrole.

Er heerste wat onduidelijkheid over de regels, waardoor sommige zaken hun verbruikerszaal deze namiddag preventief sloten. Na overleg klinkt het formeel dat deze zalen morgen opnieuw open mogen, vermits het aantal stoelen wordt verminderd. Ook moeten klanten bij het aanschuiven en consumeren anderhalve meter afstand houden. Ook Panos volgt de maatregelen zo goed mogelijk op. “We plaatsen een meertalig infobord om klanten van ons luchthavenfiliaal daar proactief op te wijzen”, klinkt het.

“In al onze andere zaken hebben we de consumptieruimtes wel afgesloten en bieden we enkel takeway aan. Ook houden we de hygiëne extra in het oog”, benadrukt Panos nog.