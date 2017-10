FOTO. 'De Reus' op vakantie met collega-rijkswachters in Frankrijk Frank Eeckhout

Bron: Eigen berichtgeving 0 Repro Frank Eeckhout Bende van Nijvel - De man rechts op de foto is Christiaan B., alias 'De Reus'. De foto werd genomen tijdens een verblijf met collega-rijkswachters in de Ardèche. Hoe goed Christiaan B., alias De Reus van de Bende van Nijvel, ook was in gevechtssporten, zo stuntelig was hij op een voetbalveld. Toch speelde 'De Reus' mee met de voetbalploeg van de Rijkswacht.

Ze speelden toen niet enkel tegen lokale ploegjes maar ook tegen de vedettenploeg van de toenmalige BRT. "Door zijn lengte was Chris goed met het hoofd. Een technisch wonder was hij niet. En in het lopen blonk hij ook niet uit", herinnert een oud-collega zich nog.

In de ploeg speelden toen rijkswachters uit Ninove, Aalst, Dendermonde en Wetteren. "Met ons vriendengroepje trokken we ook eens een dag of vijf naar de Ardèche. Chris was daar toen ook bij."