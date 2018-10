Forza Ninove-kopman: “Waar gaan we naartoe als er niet meer gelachen mag worden?” FT

31 oktober 2018

11u48

Bron: HUMO 0 “Waar gaan we naartoe als er niet meer gelachen mag worden?” Dat vraagt Guy D’haeseleer zich af, kopman van Forza Ninove met 8.173 voorkeursstemmen achter z’n naam nadat hij in het oog van een storm terechtkwam voor een aangebrande Facebookpost. “ Je mag met alles lachen, met de paus, met vrouwen, gehandicapten, dikke mensen... Philippe Geubels doet niets anders. Maar o wee als een rechtse politicus een mop maakt over allochtonen”, zegt hij in HUMO.

De burgemeesterssjerp mag hij (nog) niet omgorden, toch heeft Guy D’haeseleer met zijn partij Forza Ninova 15 van de 33 zitjes beet in de gemeenteraad én laat hij, wat betreft het aantal voorkeursstemmen, de achtervolgers ver achter zich. Zonder de bemoeienis van Bart De Wever (N-VA) zou hij het cordon sanitaire al verbroken hebben, meent D’haeseleer. Maar een foto op Facebook van zwarte kinderen en “chocomousse” gooide roet in het eten.

“Ik ben die politieke correctheid beu. De slinger is doorgeslagen”, klinkt het. “Dus humor is alleen nog voorbehouden voor komieken?” Waarna D’haeseleer te kennen geeft dat hij ook veel met zichzelf spot. “Kijk, ik heb al foto’s gepost van een reusachtige onderbroek die hangt te drogen met als bijschrift: ‘De droogkast van Guy D’haeseleer was stuk.’ Of eentje van een pletwals met als tekst: ‘D’haeseleer strijkt zijn hemden.’” Hij kan erom lachen, maar snapt ook dat niet iedereen zijn humor smaakt - nog een voorbeeld: vrouwen in boerka met als bijschrift ‘tijd om de vuilniszakken buiten te zetten’. “Ik zal zulke zaken niet meer posten nu ik weet wat dat teweegbrengt. Ik wil me concentreren op mijn job. Sinds de verkiezingen heb ik me voortdurend moeten verdedigen voor onnozelheden.”

Het volledige interview met D’haeseleer kan u deze week lezen in HUMO.