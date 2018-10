Forza Ninove-kopman laat moed niet zakken: "Stof laten neerdalen en dan zoeken naar een oplossing” ADN

17 oktober 2018

15u48

Bron: Belga 0 "Ik wil het stof nu enkele dagen laten neerdalen. Daarna zal ik opnieuw mensen contacteren." Dat zegt Guy D'haeseleer van Forza Ninove, daags na de afwijzing van N-VA.

Forza Ninove haalde zondag net geen meerderheid met 15 zetels op 33. Lijsttrekker Guy D'haeseleer keek in eerste instantie naar de twee zetels van N-VA, maar die partij haakte gisteren af.

D'haeseleer geeft de moed echter niet op. "Ik denk dat de mensen van N-VA wat geschrokken zijn", zegt hij vandaag in de wandelgangen van het Vlaams Parlement, waar hij zetelt voor Vlaams Belang. "We hebben nog tijd. Ik geef mezelf tot eind november om een oplossing te zoeken."



N-VA bood gisteren wel aan om vanuit de oppositie dossier per dossier te beoordelen en te steunen indien dit het algemeen belang van de stad dient. "Dat lijkt me niet de ideale oplossing", zegt D'haeseleer. "Mijn eerste optie blijft de vorming van een volwaardig college. Ik kan me ook niet inbeelden dat N-VA een bocht voorbereidt om de huidige coalitie te depanneren. Ik merk bij hen ook een grote aversie voor de linkse partijen."

De voorzitter van Forza Ninove vroeg eerder deze week een gesprek met nationaal N-VA-voorzitter Bart De Wever, maar die ging daar niet op in.

